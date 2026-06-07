Канцтовары помогут навести порядок в авто — вот пример

Читатель «За рулем» адаптировал корпуса клеев-карандашей для хранения смазок

В качестве емкостей для хранения и удобного дозирования смазочных материалов в автомобиле использую корпуса от канцелярских клеев-карандашей.

Набиваю их литолом, графитовой и медной смазками. Храню в карманах органайзера, они занимают мало места.

В. Самсонов, г. Самара

Литол в корпусе от канцелярского клея-карандаша

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Доработка штатного органайзера для хранения ключа от секреток описана тут.