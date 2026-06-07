Канцтовары помогут навести порядок в авто — вот пример
Читатель «За рулем» адаптировал корпуса клеев-карандашей для хранения смазок
В качестве емкостей для хранения и удобного дозирования смазочных материалов в автомобиле использую корпуса от канцелярских клеев-карандашей.
Набиваю их литолом, графитовой и медной смазками. Храню в карманах органайзера, они занимают мало места.
В. Самсонов, г. Самара
Литол в корпусе от канцелярского клея-карандаша
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- Доработка штатного органайзера для хранения ключа от секреток описана тут.
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