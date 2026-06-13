Сухопутные дроны Депеша и Импульс: роботы наших вооруженных сил

Эксперт Крючков рассказал о российских военных беспилотных платформах

На фоне лавины новостей с полей ПМЭФ-2026 сообщения о дебюте в Санкт-Петербурге гусеничного беспилотника Депеша-3 проскочили почти незамеченными. Устраним пробел и расскажем подробно о развитии современных армейских систем под общим названием НРТК (наземные робототехнические комплексы).

Этот вид военной техники представляет собой машины без экипажа. НРТК можно использовать для монтажа вооружений, разнообразных инженерных задач, эвакуации раненых с передовой, доставки грузов (боеприпасов, воды, провизии, топлива, оборудования), в качестве сухопутных дронов-камикадзе. На фоне многочисленных разработок выделим системы, что уже поступают в войска и совершенствуются с учетом боевого опыта.

В составе Госкорпорации «Ростех» есть холдинг «Высокоточные комплексы». Его предприятия разработали и развивают универсальную платформу Депеша.

Наземный робототехнический комплекс Депеша. На мачте катушка с оптоволоконным кабелем. Шасси старого образца с восемью опорными катками.

Наибольшее распространение получили модификации для логистики и эвакуации раненых. Причем среди ранних образцов были и колесные, и гусеничные версии. Но сейчас повышенный интерес в армии вызывают машины на гусеничном ходу. Компактный робот (длина около 2 метров, ширина порядка одного метра) можно перевозить в багажнике пикапа или внедорожника. Для управления требуется один оператор. Его команды поступают к комплексу по радиоканалу. Сам же оператор оценивает обстановку по видеоизображению, переданному с камеры наземного дрона на монитор или VR-очки. Есть и устойчивая к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника версия с каналом управления по оптоволокну. Платформа оборудована движителем с резиновыми гусеницами, двумя электродвигателями, аккумуляторной батареей, мачтой с телекамерой, антеннами или катушкой с оптоволоконным кабелем.

Депеша-3 с обновленной ходовой. Управление по радиоканалу.

От предшественников обновленная Депеша-3, продемонстрированная на ПМЭФ-2026, отличается сниженной массой, модернизированной ходовой частью (по три опорных катка с каждого борта), лучшей проходимостью, повышенной со 100 до 150 кг грузоподъемностью. Максимальная скорость комплекса составляет 15 км/ч. На базе машины запланирована широкая гамма модификаций с применением различных модулей, в том числе боевых.

Депеша-3 для подготовки военнослужащих. На нее монтируется мишенный комплекс.

Более тяжелую и мощную платформу высокой проходимости Импульс-М совместно с «Ростехом» разработала российская компания «Гумич РТК». Управление этим НРТК возможно как по радиоканалу, так и по оптоволокну. Машина запоминает маршрут и в случае полной потери связи с оператором способна вернуться самостоятельно. При наличии сигналов спутниковой навигации комплекс может действовать полностью автономно по заранее заданной программе.

Базовый робототехнический комплекс Импульс-М.

Базовая гусеничная машина массой около тонны с габаритами 2250х1400х630 мм способна развивать скорость 15 км/ч. Подвеска торсионная с четырьмя пластиковыми опорными катками с каждой стороны. Гусеницы резиновые. На борту установлены электродвигатели суммарной мощностью 20 кВт и аккумулятор емкостью 300 А.ч. Грузовая площадка комплекса рассчитана на 500-1000 кг в зависимости от условий эксплуатации.

Импульс-БМ-А, версия с боевым модулем. Вооружен 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17.

В качестве тягача Импульс-М может буксировать прицепы до 1500 кг, а в случае крайней необходимости притащить на позицию и гаубицу Д-30А. На базе Импульса созданы противодроновая система ПВО, комплексы РЭБ, РЭР и дистанционного минирования, боевые машины с автоматическим гранатометом, 12,7-мм пулеметом, ПТРК Корнет.

Импульс-ПВО оснащен контейнерами с кинетическими перехватчиками дронов противника.

Есть и удлиненное шасси (с семью опорными катками с каждой стороны) Импульс-М-У собственной массой 1350 кг и грузоподъемностью около тонны. На его базе создан автономный робот-экскаватор с набором сменного оборудования. Задача этой модификации – расчистка дорог для войск, рытье траншей и котлованов, погрузочные и строительные работы в опасных зонах.

Импульс-Э – роботизированная инженерная машина на удлиненном шасси.

Габариты Импульса-Э: 3600х1450х1800 мм. Дальность управления и передачи видеоинформации по радиоканалу составляет 5 км, по оптоволоконному кабелю – до 20 км.