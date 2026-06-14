Это решение сделает багажник намного практичнее

Читатель «За рулем» изготовил практичный фальшпол для Лады Гранты Cross

Предлагаю свой вариант изготовления и размещения фальшпола в багажном отделении Лады Гранты Cross.

Основание выполнено из алюминиевого профиля 80×20×2000 мм. На него опираются две полки 930×435(340)×10 мм, выполненные из фанеры. Высота фальшпола выбрана с учетом размера поперечин багажных рейлингов, которые за ненадобностью хранятся под полками, и размера органайзеров с минимально необходимым набором слесарных инструментов.

Багажное отделение стало меньше всего на 11 литров. Полки благодаря отделке войлочным материалом («карпетом») выглядят эстетично. При необходимости полки легко убираются и позволяют использовать первоначальное пространство багажника.

Самодельный фальшпол в багажнике Лады Гранты Cross

А. Алексеев, г. Челябинск

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О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут.