Слабое место Каптюра, о котором молчат владельцы: рейтинг поломок до 150 тыс. км

Типичные неисправности Renault Kaptur: рейтинг частых поломок и ресурс узлов

Renault Kaptur продавали с 2016 по 2022 год. В основе конструкции – удачное шасси Дастера, часть агрегатов заимствована у него же. Основные отличия – в дизайне и оснащении: Kaptur моднее и богаче. Покупали его какое-то время даже лучше – привлекал новизной и возможностью двухцветного кузова (не самое важное потребительское качество).

Можно ли полагать, что по надежности Kaptur примерно равен Дастеру? Пожалуй, нет. Хотя бы потому, что Дастер получил вариатор только в 2021 году, а у Каптюра он был сразу, и больше половины машин на вторичке – с ним. Ну и больший объем электронных систем, как правило, приводит к большему количеству их неполадок – в среде бюджетных моделей.

Цены на Рено Каптюр стартуют от 700 тысяч рублей за машины с пробегами 200-250 тысяч км. Предел – в районе 2,2 млн, и чаще это версия с турбомотором 1.3 и вариатором, привод –передний или полный.

Средний пробег Каптюров пока невелик: 44% машин, представленных на вторичке, не набегали 100 тысяч км. Однако 18% «уехали» уже за 150 тысяч км, и все необходимые сведения о типичных неисправностях на малых пробегах накоплены.

Особенно нас интересует турбомотор 1.3, на момент старта продаж модели нам незнакомый. Тогда как вариаторы Jatco JF015E (при атмосферном моторе 1.6) и JF016E (при 1.3) мы знаем давно – по моделям Ниссана. К 2016 году их уже модернизировали, сгладив некоторые болячки, но сильно лучше не стало.

В салоне все очень незатейливо и простовато – «бюджетность» даже не пытались скрыть.

Плюсы и минусы

Далеко не каждая машина вызывает столько противоречивых впечатлений.

Чаще всего владельцы хвалят проходимость (как и у Дастера, здесь честный клиренс 204 мм) и энергоемкую подвеску. Отмечают также щедрый набор опций, умеренную стоимость обслуживания, интересную внешность и общую неприхотливость.

Те, у кого совсем ничего не ломалось до 100 тысяч км, поражены надежностью. Но таких Каптюров не больше десятка на сотню. У остальных – ломалось.

В заднем ряду тоже царит минимализм – никаких подлокотников и тем более раздельного «климата» не предусмотрено. И запаса для коленок нет.

Список минусов открывают претензии к недостатку комфорта, проявляющиеся в посредственной эргономике, некоторой тесноте, дубовом и скрипучем пластике салона, неудобной для рослых водителей посадке, устаревшей «тупой» мультимедийке и отсутствии подстаканников. Возразить нечего, но напрашивается вопрос: а в момент покупки всё это было незаметно?

На втором месте – невеликий багажник. На третьем – упования на слабую «шумку», хотя странно требовать от откровенного бюджетника, чтобы в нем было тише, чем в других.

Еще из того, что заслуживает внимания, – сетования на ресурс тормозных дисков (заводской комплектации). Формально это расходник с определенным интервалом замены, но интервал в 35-50 тысяч км кажется недостаточным для европейской машины.

Самые частые поломки

Впечатляет перечень того, что дилеры чинили-меняли по гарантии – от стоек стабилизатора до гидроавтомата. Часто – на «детских» пробегах 5-30 тысяч км. Но ожидания, что рейтинг возглавят вариаторы, не оправдались. Хотя один все-таки вошел в топ-10. Лидер же довольно неожиданный:

Шланг высокого давления гидроусилителя.

Лямбда-зонд (на двигателе или нейтализаторе).

Вариатор JF015E.

Рулевые наконечники и тяги.

Глюки и отказы мультимедийной системы.

Переключатель режимов вентиляции.

Стартер (пропадает контакт).

Тормозные шланги.

Компрессор кондиционера.

Насос омывателя сальников (не наблюдалось до 100 тысяч км).

Все прочее упоминается редко и бессистемно, на большинстве машин даже течей сальников не наблюдалось до 100 тысяч км. В гидроусилителе, помимо трубки, иногда выходил из строя датчик давления.

Тормозные шланги нуждаются в пояснении. В 2017 году Renault отзывала ранние Каптюры именно из-за риска повреждения заднего правого шланга, он мог перетереться при контактах с подкрылком колесной арки. У некоторых, похоже, успешно перетерся.

К двигателям нареканий немного. Больше всего, как ни странно, по старому проверенному 2.0: не очень живучие катушки зажигания и быстро засоряется система вентиляции картера. Младший 1.6 и топовый турбо 1.3 неприятностей до 100 тысяч км обычно не доставляли. Равно как и вариатор JF016E – охотно верим, ибо он более крепок, чем «пятнадцатый». Но не обольщаемся – ремонт часто неизбежен после 130-150 тысяч км.

Практически отсутствуют указания на проявления ранней коррозии кузова и «тонкое и мягкое ЛКП». Стойкость подвески и механизмов полного привода – в норме. Всякие подшипники и амортизаторы, раздатки и карданы до 100 тысяч км в ремонт попадали редко. А общепризнанная всеядность подвески, видимо, побуждает не особо беречься ям, и первыми от них страдают стойки стабилизатора и элементы рулевой системы.

Производитель заявляет объем 387 л, наши замеры показали 364 л – для кроссовера длиной 4,3 м, в общем, не так уж и мало.

Вывод

Вариатор Jatco JF015E – слабое звено и на других моделях ( Nissan Juke и Qashqai , Лада Веста и X RAY ). В остальном крупных и дорогостоящих засадных мест у Каптюра нет. Но большинство машин регулярно ломается по мелочи – то одно, то другое. Да еще клипсы вываливаются. Надо полагать, что с возрастом тенденция проявляется более ярко. Так что говорить о высокой надежности сложно, хотя есть экземпляры-исключения.

По большому счету, покупать подержанный Kaptur ради «широкого набора опций» нет смысла. Ради проходимости – есть. Но такую же проходимость дарует и Duster , а он на вторичке дешевле.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

