Разрешите купить шины! Как жили первые советские автовладельцы — привилегии и проблемы

Эксперт Сергей Канунников рассказал, как в советское время «выбивали» личные автомобили

В 1920-е – 1930-е годы легковой автомобиль в СССР был своего рода наградой от государства. Правда, в отличие от грамоты и ордена, его можно была попросить. Вернее, попросить права купить машину.

Lincoln КВ, предоставленный Максиму Горькому, долгие годы оставался у потомков писателя и сохранился до наших дней.

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Нет в советской, да и вообще в русскоязычной литературе более автомобильного романа, нежели шедевр Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». По страницам книги без труда можно собрать детали реальной автомобильной жизни СССР конца 1920-х – начала 1930-х годов.

Слова Остапа Бендера, сказанные фанатичному автомобилисту Адаму Козлевичу, вполне отражали советские реалии тех лет: «Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, — это такую же рухлядь, как наша "Антилопа"».

Действительно, просто купить новый автомобиль в те годы гражданин СССР не мог. Сколько бы ни зарабатывал. Поначалу, после революции 1917 года, личный автомобиль вообще никак не вписывался в коммунистическую идеологию и советскую действительность. Личные автомобили конфисковывали у социально чуждых владельцев. А у других до революции своих машин и быть не могло. Ведь ими владели бизнесмены, промышленники, высокооплачиваемые специалисты, представители культурной элиты.

А в советской России автомобиль поначалу был лишь инструментом строительства и обороны нового социального строя. Личный же автомобиль был чем-то сродни бриллиантам, которыми нормальный советский человек владеть не должен.

Исключениями в 1920-х были уж совсем изношенные машины типа той самой «Антилопы-Гну», которой владел герой романа Ильфа и Петрова Адам Козлевич. Такие агрегаты, происхождение и марку которых с трудом определил бы даже специалист, все-таки встречались в провинции

С созданием общественной организации «Автодор», пропагандирующей автомобилизацию и строительство дорог, на некоторое время появилась практика коллективного владения автомобилями. Сохранились документы, что внеся 10 рублей поэт Владимир Маяковский получил паевое свидетельство на «коллективное владение автомобилем Руссо-Балт». Машина была уже явно очень поношенная. А коллективная форма собственности решала скорее не транспортные, а просветительские задачи.

Но совсем скоро Владимир Маяковский стал-таки владельцем личного автомобиля. Хотя сделать это оказалось совсем непросто.

За рулем Renault 6CV Владимира Маяковского Лиля Брик.

Маяковский не был фанатиком автомобилизма. Сам за рулем никогда не сидел, но идеей приобретения машины загорелась Лиля Брик. Случилось это в 1927 году, когда на дачу в Пушикно, которую снимал Маяковский, на собственном Ford приехал режиссер Лев Кулешов. Он купил автомобиль на гонорар за напечатанную в Америке книгу.

После этого в ноябре 1928-го Маяковский купил в Париже на гонорары, заработанные во Франции, небольшой, но добротный Renault 6CV (он же Renault NN). Но сначала поэт заручился разрешением государства в лице наркоматов внешней и внутренней торговли. Причем разрешение «без права продажи в СССР» было действительно лишь в течение трех месяцев со дня выдачи. Когда Renault привезли в Москву, Маяковский несколько месяцев преодолевал бюрократические процедуры для легализации автомобиля в Союзе.

Renault Маяковского водили наемный шофер и Лиля Брик. Она, по ее словам, стала первой в Москве женщиной-водителем. Поэт, хоть и не водил машину сам, заложил некую моду на владение автомобилями, быстро распространяющуюся среди представителей советской культурной элиты.

Об этом в 1981-м рассказывал знаменитый в 1920-х поэт Александр Жаров: «Владимир Владимирович был первым, он раньше меня стал автомобилистом. Я тоже заядлый автомобилист, но я им стал в 1930 году… Он открыл дорогу писателям к автомобилю. По этой дороге первыми пошли, по-моему, Киршон, Афиногенов и я».

Кстати, Жаров получил автомобиль благодаря знакомству с Валерианом Куйбышевым – председателем Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) и членом политбюро ВКП (б). Дружба поэта и одного из вождей основывалась на том, что Куйбышев писал стихи, а Жаров ему в этом помогал. Куйбышев, по словам Жарова, «заставил принять от него подарок Генри Форда – машину «Форд». У Куйбышева был Buick (вероятно, служебный), а Ford, подчеркивал Жаров, для чиновника такого ранга был «непрестижной машиной».

Основоположник стахановского движения Алексей Стаханов возле ГАЗ-М1.

В 1930-х для приобретения нового автомобиля было два способа. Первый – получить машину в подарок от государства за выдающиеся заслуги. Второй – купить, но только по разрешению высоких правительственных инстанций.

ГАЗ-М1 подарили шахтеру Алексею Стаханову – ударнику, ставшему символом пропагандистского «стахановского движения». К автомобилю Стаханов получил еще и квартиру в знаменитом Доме на Набережной, на улице Серафимовича в Москве.

В 1939-м постановлением Совнаркома лимузины ЗИС-101 получили в подарок авиаконструктор Александр Яковлев и летчик-испытатель Юлиан Пионтковский. В 1933-м вернувшемуся из Италии в Москву писателю Максим Горькому предоставили для проживания особняк на Малой Никитской, которым прежде владел промышленник и ценитель прекрасного Степан Рябушинский, и американский Lincoln КВ для поездок.

Первый свой автомобиль ГАЗ-А Михаил Пришвин прозвал «Машкой».

В 1930-х среди культурной элиты: писателей, режиссеров, актеров – было немало тех, кто на законно полученные гонорары мог и хотел приобрести машину. Но, как заметил в дневнике писатель и заядлый автомобилист Михаил Пришвин: «Машина дана как демонстрация нашей властью, что, мол, у нас только и понимают, какое значение для государства имеет художественная литература». Свой первый автомобиль – ГАЗ-А – Пришвин купил в 1934-м, получив разрешение удивительно быстро. «С автомобилем вышло вроде счастливого случая на охоте», – констатировал писатель.

Некоторое время писатель Михаил Пришвин владел грузовиком ГАЗ-АА, из которого сделал нечто подобное кемперу. Этот автомобиль писатель звал «Мазаем».

Прошения актеры, писатели и прочие деятели культуры писали обычно на имя Вячеслава Молотова – председателя Совета народных комиссаров или наркома Анастаса Микояна. На письме актера и певца Леонида Утесова, который писал Микояну, что «вынужден обратиться с просьбой» разрешить ему купить «эмку», ссылаясь на сложности своей профессии, Микоян, к радости артиста, наложил краткую резолюцию: «Надо дать за плату».

Так же автомобили приобретали знаменитый актер Михаил Жаров и режиссер Сергей Эйзенштейн. У него, правда, уже был ГАЗ-М1. Но режиссер мотивировал просьбу тем, что машина «за время работы моей над фильмом «Александр Невский» пришла в состоянии достаточной непригодности».

В 1939-м к Микояну с просьбой разрешить купить автомобиль обратилась звездная чета – режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова. Речь в данном случае шла не о новой машине – Buick покупали у некоего иностранца Брауна, и, видимо, поэтому понадобилось разрешение Анастаса Микояна. Александров и Орлова получили положительное решение. Но через год написали наркому, что их машина «пришла в ветхое состояние и не может обслуживать нашу бурную и интенсивную деятельность», и попросили разрешения приобрести ГАЗ-11-40.

Любовь Орлова и ГАЗ-11-40, в котором актриса снималась в ленте «Светлый путь».

Это был именно тот автомобиль, на котором в финале фильма «Светлый путь» главная героиня – простая девушка Таня, ставшая знатной ткачихой и получившая орден из рук Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, летела над новой социалистической Москвой. Но эту несерийную машину Орловой и Александрову купить не разрешили. Всего пять или шесть изготовленных кабриолетов позднее переделали под полный привод и передали в пользование маршалам Советского Союза.

Даже Михаил Громов – мало того, что прославленный летчик, так еще и депутат Верховного Совета СССР, – не мог купить машину без разрешения. В 1940-м он сообщал: «…имеющаяся у меня импортная машина Шевроле пришла в негодность», и просил права приобрести ГАЗ-М1. Молотов благосклонно согласился.

Автомобилист академик Евгений Чудаков за рулем ГАЗ-А. Позднее у него был ГАЗ-11-73, с 1941 года - КИМ-10.

Но ведь никакой автомобильной инфраструктуры в те годы в Союзе, по сути, не было. В городах личные автомобили часто хранили в государственных гаражах. В Горьком для машин рабочих – стахановцев автозавода, которым разрешили купить машины, выделили ангар – коллективный гараж.

Писатель и заядлый автолюбитель Михаил Пришвин большую часть времени жил за городом, где для машины существовал сарай, превращенный в гараж. А в Москве писатель ставил машину в «гараже Военно-охотничьего общества».

«Эмка» ГАЗ-М1 Михаила Пришвина. После войны он сменил ее на Москвич-400.

В стране не было ни магазинов запчастей, ни мастерских для ремонта личных машин. Чтобы поддерживать автомобиль в нормальном состоянии, Пришвин наладил близкие и, судя по его воспоминаниям, не всегда официальные контакты с московским Вторым авторемонтным заводом (ВАРЗ) и с руководством Горьковского автозавода. А заодно и с некими небольшими по должностям, но важными начальниками из автомобильной сферы. Одного из них Пришвин числил тем, кто «может все достать по автомобилям». Термин «достать», хорошо знакомый всем, кто жил в СССР, работал уже и в те годы, как и неформальные, если угодно – горизонтальные связи, которые часто и справедливо называли блатом.

Другой путь: вновь просить помощи государственных структур. Теперь в покупке запчастей или шин. В 1940-м маститый и даже уже знаменитый драматург Николай Погодин – автор пьес «Аристократы», «Человек с ружьем» и «Кремлевские куранты», написал письмо в Экономсовет при Совнаркоме с просьбой «разрешить отпуск четырех покрышек за наличный расчет, которые подходят к машине ЗИС». Погодин подчеркивал: «имеющиеся на машине покрышки пришли в такое состояние, что ездить стало рискованно. Пробовал вулканизировать, но из этого уже ничего не получается»…

Писатель Корней Чуковский с личной «эмкой» ГАЗ-М1.

После Великой Отечественной войны автомобили появились в свободной продаже. Поначалу формально речь шла о том, что машины должны покупать ударники труда. Но на практике никаких разрешений уже не требовалось. Правда, всего через несколько лет автомобили стали дефицитом. И граждане вновь начали писать в инстанции заявления с просьбами разрешить купить машину. Теперь – без очереди. Но это все-таки уже другая ситуация и другая история…

Об автомобилях советских колхозников «За рулем» ранее рассказывал.