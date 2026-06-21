Как не купить машину с АКП, которая умрет через неделю: 8 шагов проверки

Проверка АКП при покупке авто с пробегом: что смотреть, слушать и нюхать

Полностью и со стопроцентной гарантией проверить подержанную автоматическую коробку без разборки нельзя. Точный прогноз ее ресурса тоже никто не даст. Но вполне возможно распознать агрегат, который находится на последнем издыхании, и вовремя отказаться от покупки.

1. Фаркоп

Начинать проверку АКП стоит еще до того, как вы сядете в машину. Просто обойдите ее кругом. Увидели тягово-сцепное устройство (фаркоп)? Серьезный повод задуматься. Если автомобиль часто таскал прицеп, состояние автомата будет хуже, чем у такого же авто, владелец которого использовал только салон и багажник для перевозки грузов.

Это касается и кроссоверов, и легковушек. Причем фаркоп на легковом авто – стопроцентная примета того, что на нем возили грузы. Вообще, на дорогих машинах фаркоп чаще всего заводской – ставят его, чтобы таскать трейлер с лодкой или квадроциклом. А на машинах попроще – исключительно для рабочих нужд.

2. Шины

Обратите внимание на колеса. Если стоят нештатные шины «злого» рисунка, а колесные арки заляпаны грязью, владелец явно любит «поджиповать». А это значит, что и мотор, и трансмиссия перегружались сверх меры.

Хороший способ – заговорить с продавцом о внедорожных подвигах, которые ему удавались. Услышите развернутый рассказ? Задумайтесь.

3. Допоборудование

Посмотрите, что установлено вместо штатной решетки радиатора и какие элементы защиты стоят снизу. Все эти дополнения ухудшают охлаждение АКП и мотора. А перегрев – главный враг автомата.

4. Масло в коробке

Оценить состояние масла можно, только если у АКП есть щуп. Вынув его, посмотрите на цвет жидкости. Она не должна быть слишком темной или непрозрачной. Категорически недопустим запах горелого масла. Крупных частиц на щупе быть не может, но мелкие попытайтесь разглядеть. Ну и уровень, конечно, должен быть в норме.

Если щупа нет, придется заглянуть под машину. В идеале – открутить контрольную пробку и посмотреть уровень жидкости. Через заливное отверстие тоже можно оценить цвет и запах. В крайнем случае, слегка отверните сливную пробку, но не до конца. Жидкость просочится по резьбе – и вы сможете ее оценить.

5. Признаки ремонта АКП

Слишком чистая, свежая рабочая жидкость тоже вызывает подозрения. Зачем было проводить недешевую замену масла прямо перед продажей? Крепеж на коробке не должен иметь следов отворачивания. Герметик в разъеме должен лежать ровным «шнурком». Если это не так – коробку разбирали недавно и, скорее всего, кое-как отремонтировали «на продажу».

Сравните двигатель и коробку. Если мотор старый и грязный, а АКП – свежевымытая, это повод задуматься.

6. Проверка через сканер

Подключите сканер к разъему OBDII и проверьте ошибки по трансмиссии. Но учтите: ушлый продавец мог их сбросить. Некоторые блоки управления позволяют определить количество запусков (прогревов) после сброса. Если ошибки сброшены два прогрева назад, значит, их стерли буквально вчера.

Коррекции режимов работы АКП не должны быть равны нулю. Нулевые значения – верный признак того, что их обнулили накануне продажи.

Полную историю ошибок покажет только дилерский сканер. При покупке дорогой машины есть смысл потратиться на диагностику.

7. Тест-драйв

Договоритесь с продавцом о том, чтобы при вашей встрече двигатель и коробка были холодными, а холодный пуск состоялся при вас. Переключение режимов на стоящей машине должно быть не особенно ощутимым. Легкие толчки возможны, но буквально через пару минут работы двигателя они должны исчезнуть. Включение переднего и заднего хода не должно сопровождаться сильным пинком. Автомобиль на холостых оборотах должен плавно тронуться без нажатия педали газа.

Лучше всего проверять коробку в обычном, а не спортивном режиме. Начало пинков в «нормале» чувствуется лучше, а вот спортрежим легко маскирует проблемы. При движении толчков быть не должно. Двигатель не должен существенно повышать обороты перед переключением передач. Не должно быть ощущения «буксующего сцепления», когда мотор «орет», а разгон еле-еле, это явный признак неисправного гидротрансформатора.

8. Стал-тест

Стал-тест (он же стояночный тест АКП) проводят при заблокированных тормозами колесах и включенной передаче. Нажимаете педаль газа до упора – гидротрансформатор не должен позволить двигателю раскрутиться выше 2500-2800 об/мин. Правда, продавец вряд ли даст вам это сделать.

Специализированное оборудование позволяет измерить давление рабочей жидкости при стал-тесте.

Проверка АКП – процесс сложный. Если своего опыта недостаточно, лучше пригласить хорошо зарекомендовавшего себя автоподборщика. А если машина дорогая, имеет смысл загнать ее в специализированный сервис по ремонту «автоматов».