Практичное авто для города: 8 секунд до 100 км/ч и 450 км без дозаправки

Электромобиль GAC Aion V — прообраз московского электротакси Umo 5

Электромобиль GAC Aion V любопытен не только сам по себе, но и родственными связями с московским электротакси Umo 5 от Яндекса. Что это за машина?

Эффективный и простой

Электромотор, установленный на передней оси, по документам развивает… 61 лошадиную силу. Но это так называемая 30‑минутная мощность, а в режиме «газ в пол» она достигает 204 л. с., которых вполне хватает, чтобы набрать 100 км/ч за восемь секунд. Для электромобиля даже скромно, но в абсолюте более чем достаточно.

Зато потребление энергии меньше: в среднем у меня получилось 16–17 кВт·ч на 100 км без попыток играть в экоралли с выключением всех потребителей. Даже есть резервы: если бы добавить интенсивности рекуперации, то в городе можно было бы не пользоваться тормозами.

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Тяговой батареи хватает на 400–450 км. Это заметно меньше, чем заявленные по идеальному ездовому циклу 580 верст – но вполне на уровне «серьезных дядей» с огромными батареями и сотнями лошадиных сил. При этом ощущения ездовой дешевизны, как в Москвиче 3е или Амберавто А5, нет.

GAC Aion V. Цена в России от 4 299 000 ₽

Aion катится по-взрослому. Подвеска неплохо справляется с большей частью спектра неровностей.

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75 кВт·ч собственного производства снабжена системой терморегуляции.

Управляется GAC до определенного порога надежно и правильно. Но стоит попробовать пронестись в вираже как на BMW или даже на Мазде СХ‑5, шины начнут беспомощно визжать. Снаряженная масса в две тонны дает о себе знать, хотя для чистой «электрички» Aion V можно назвать худым.

Адаптация к России

Будь у Аиона бензиновый мотор, я бы не ворчал на шумоизоляцию. Но при отсутствии звуков из моторного отсека ухо режет всё остальное – гул от шин, позволяющий замечать разную абразивность асфальта, наружный шум сквозь дверные уплотнения, из-за которых слышно каждый проезжающий автомобиль. Уплотнители для нашего рынка точно стоило доработать.

Лаконичный интерьер почти лишен физических клавиш. Всё управление – через 15‑дюймовый экран. Для вещевого ящика места не нашлось – есть только пара откидных крючков.

Про остальные пункты адаптации не забыли. Кузовные панели оцинкованы. В нагрузку к климат-контролю добавили обогрев руля, сидений и лобового стекла.

Изменили и формат зарядного разъема – вместо китайского народного GB/T теперь более привычный у нас CCS Combo 2, включающий коннектор для быстрой зарядки.

Сиденьям хотелось бы добавить регулировку поясничного подпора и увеличить длину подушки. На втором ряду довольно много места по всем направлениям. Спинки регулируются по углу наклона в очень широком диапазоне.

Внутренние дверные ручки красивы, и пользоваться ими удобно. У задних пассажиров – свое управление микроклиматом.

C пополнением заряда нынче могут возникнуть сложности. Сеть зарядных станций продолжает расти, как и количество работающих с ними приложений. Но всё это работает только при наличии мобильного интернета. А с этим сейчас проблемы. Можно надолго зависнуть у зарядной станции, если начать или закончить сессию просто не получится. У меня такая ситуация возникла – хорошо, что запас хода был приличный и получилось уехать на другую зарядку.

Конкурент

По форм-фактору к Аиону близок Evolute i‑Joy российской сборки. Электрический двигатель у него один, пиковой мощностью 163 л. с. Привод на передние колеса. Батареи емкостью 51,87 кВт·ч хватает на 386 км по ездовому циклу, первые 100 км/ч достигаются через восемь секунд. Полная масса у i‑Joy две тонны – столько же GAC весит в пустом состоянии.

Однако цены существенно ниже: от 2,8 млн рублей, а с учетом госсубсидии можно уложиться в 1,9 млн.

Evolute i‑Joy

Выводы

GAC Aion V произвел впечатление добротного продукта. Но базовая версия стоит 4,3 млн рублей. Во второй комплектации из двух добавляются только массажер в сиденьях, холодильник, столик и элементы из натуральной кожи в отделке. Вряд ли это стоит переплаты в 300 тысяч.

Однако на фоне электромобилей российского производства, на которые пока дают субсидию до 925 тысяч рублей, у Аиона с его нынешними ценами шансов нет. Тем более когда наладится сбыт Umo 5 – а отличается ли он от прародителя, скоро выясним.

Передний привод и клиренс 160 мм делают Aion V исключительно городским жителем.

Неплохой электромобиль с достаточным запасом хода Акустический комфорт

GAC Aion V

Разгон 0–100 км/ч, с 7,9

7,9 Максимальная скорость км/ч 160

160 Длина/ширина/высота/база, мм 4605/1854/1686/2775

4605/1854/1686/2775 Дорожный просвет, мм 166

166 Объем багажников, л 427

427 Снаряженная масса, кг 1995

1995 Двигатель синхронный электродвигатель на передней оси, 204 л. с., 210 Н·м

синхронный электродвигатель на передней оси, 204 л. с., 210 Н·м Емкость батареи, кВт·ч 75,26

75,26 Запас хода на электротяге, км 580