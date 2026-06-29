Батарейка на долгие годы: есть такая!

Компания NANFU создала батарейки, которые могут даже пережить автомобиль

Ничего вечного в мире не существует. Но человечество не оставляет попыток приблизиться к неосуществимой мечте. В автомобильном мире уже давно стали нормой устройства и агрегаты, работающие в течение всего срока службы машины, необслуживаемые шарниры или коробки передач, в которых не нужно менять масло на протяжении всего периода эксплуатации.

Китайская компания NANFU (с официальным представительством в России) производит батарейки более семидесяти лет. Она решила внести свой вклад в стремление к вечности, разработав элементы питания, сохраняющие работоспособность более чем на десятилетие.

Применительно к автомобилю это означает, что, купив однажды NANFU для своего электронного брелока, автовладелец сможет на долгие годы забыть о покупке новой батарейки. Возможно, даже на совсем другом автомобиле.

Когда ваш автомобильный брелок работает корректно, о состоянии его батарейки вы даже не задумываетесь. Более того, многие автовладельцы даже не подозревают, что в этой маленькой коробочке есть какой-то элемент питания. Что такой же элемент питания есть и в иммобилайзере. История знает немало примеров, когда из-за севшей в иммобилайзере батарейки люди покупали новые стартовые аккумуляторы, а потом, отчаявшись завести машину, вызывали эвакуаторы.

Всем нам знакома ситуация, когда на большом паркинге автомобильный брелок помогает найти собственный автомобиль. Нажал на кнопку – и вот ваша машина весело подмигивает фарами или подает звуковой сигнал. А теперь представьте, что ответом на ваши действия становится невыносимая тишина. Вы стоите перед этим сонмом машин и не знаете, что делать. Конечно, побегав по стоянке, вы найдете своего «железного коня», но радость от посещения супермаркета будет уже не та. Да еще с металлическим ключом, забыв, как механически открываются двери, придется помучиться.

Вот поэтому бескомпромиссным решением всех возникающих при беспроводном общении с автомобилем проблем является установка в управляющих брелоках надежного элемента питания от компании NANFU. Конечно же, стоит обратить внимание на инновационный элемент питания типа CR2032 с графеном – это один из самых токопроводящих материалов в мире с относительно низким уровнем сопротивления. Вы безошибочно узнаете батарейку по веселой Панде на упаковке. Технология с использованием графена увеличивает эффективность работы автомобильных ключей практически вдвое. Батарейка адаптируется к режиму ключа, количество нажатий и срабатываний превышает 4500 циклов. Применительно к жизни автомобиля – это около трех лет комфортной езды без лишних мыслей о заряде батарейки!

В настоящее время «За рулем» проводит испытания батареек, которые чаще всего применяют в автомобильных брелоках. Речь идет об известной литиевой модели CR2032. Забегая вперед, можно сказать, что батарейка достойно выдерживает длительное замораживание, что особенно ценно в наших северных широтах. С результатами испытаний мы познакомим вас на наших видеоплощадках. Но уже сейчас можем смело заявить, что продукция NANFU отличается не только стабильной работой при температурных перепадах, но и существенно выделяется среди конкурентов своим быстродействием и самой ­высокой емкостью.

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