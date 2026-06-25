«Кольцо» не обозначено соответствующими знаками — как правильно его проехать?

Глава ГАИ разъяснил нюансы движения по круговому перекрестку согласно ПДД

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Недалеко от дома есть круговой перекресток, но на нем не установлены знаки 4.3. У каких автомобилей приоритет: въезжающих на круг или едущих по кругу?

Арсений, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Конфигурация элементов улично-дорожной сети, обеспечивающих движение по кругу, не означает автоматического применения на пересечениях проезжих частей требований пункта 13.11.1 ПДД РФ, устанавливающего приоритет транспортных средств, движущихся по перекрестку, на котором организовано круговое движение.

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Данная норма применяется только в том случае, если перекресток обозначен знаком 4.3 «Круговое движение». Следовательно, в иных случаях водители должны руководствоваться общим принципом проезда перекрестков: при отсутствии знаков приоритета дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа (пункт 13.11 ПДД).

О том, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь .