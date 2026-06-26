DOT 4 или Class 6? В чем секрет жидкости, которую заливают в «Аурус»
Как часто вы заливаете топливо в бак своего автомобиля? По необходимости, ведь без бензина никуда не уедешь. А меняете моторное масло? Согласно регламенту обслуживания автомобиля – ремонт двигателя слишком дорогое удовольствие.
А теперь вопрос на засыпку: когда нужно менять тормозную жидкость и когда вы это последний раз делали? Ох, не все автомобилисты смогут ответить. А ведь ее нужно менять каждые 2 года или после 40…50 тысяч километров пробега.
К огромному сожалению, про тормозную жидкость многие просто забывают. И вспоминают только тогда, когда тормозная система начинает работать «как-то не так»: педаль становится мягкой, машина плохо замедляется, антиблокировочная система начинает работать нештатно. Хорошо, если не случится полный отказ тормозов, который чреват катастрофой. А виной всему часто оказывается она – тормозная жидкость, которая работает в гидросистеме многие годы и километры и давно потеряла свои свойства.
Какие свойства? Напомним, что любая тормозная жидкость должна отвечать трем важнейшим требованиям:
- иметь высокую температуру кипения, чтобы без выделения воздуха переносить сильный нагрев;
- обладать низкой вязкостью при отрицательных температурах – для нормальной прокачиваемости по системе в морозы;
- быть нейтральной по отношению к конструкционным материалам: черным и цветным металлам, резине.
О температуре кипения и вязкости поговорим подробней на примере продукции компании Тосол-Синтез – старейшего производителя тормозных жидкостей и единственной компании в РФ, которая выпускает их по полному производственному циклу.
Сегодня доминируют тормозные жидкости на гликолевой основе класса DOT 4. Они вытеснили старые касторовые составы (БСК, ЭСК) и даже ранние гликолевые (Томь, Роса), которые уже не справлялись со своими обязанностями с ростом скоростей движения и температуры тормозов.
Тормозную жидкость ROSDOT DOT 4 Тосол-Синтез производит давно – с конца прошлого века. Она отлично себя зарекомендовала и поставляется на конвейеры российских автозаводов в качестве жидкости первой заливки. В 2010 году, в связи с ростом требований автопроизводителей, появилась более продвинутая жидкость – ROSDOT DOT 4 Class 6, которая тоже попала на конвейеры заводов «Автотор», Belgee и Geely и даже получила допуск для использования в автомобилях AURUS, которые перевозят в том числе и первых лиц государства!
Вопросы классификации
Классификация современных тормозных жидкостей:
- DOT – это стандарт американского министерства транспорта (Department of Transportation), разработанный в рамках федерального стандарта безопасности автомобилей FMVSS 116. На сегодня актуальны классы тормозных жидкостей DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (гликолевые) и DOT 5 (силиконовая).
- Классы пришли из другой системы стандартизации – ISO (International Organization for Standardization). Получается, что DOT 4 и DOT 4 Class 6 попадают в одну группу по стандарту США, но в разные по международному – DOT 4 соответствует более низкому четвертому классу.
Чем отличается жидкость Class 6 от «обычной» ROSDOT DOT 4?
Прежде всего повышенной температурой кипения. Напомним, что гигроскопичность – самая большая проблема всех гликолевых жидкостей: они тянут в себя влагу и резко теряют при этом высокотемпературные свойства. А при закипании жидкости из нее выделяется воздух. В системе появляются паровые пробки и… Остаться без тормозов – удовольствие более чем сомнительное.
Главное же отличие более современного состава – значительное, более чем вдвое, снижение вязкости при -40°C. Зачем это нужно? Чтобы обеспечить прокачиваемость жидкости по системе – с загустевшей жидкостью педаль тормоза станет тугой, а торможение – неэффективным. Очень важно в сильные морозы обеспечить надежную работу антиблокировочной системы и другой связанной с ней тормозной электроники: систем ABS, ESP, ASR, EBD, BAS, DSC и TCS и прочих. Клапаны современных ABS работают с высокой частотой (педаль не «пинается», как раньше, а мелко дрожит), и густая жидкость за ними просто не успевает. Получается, что важная электронная система безопасности может работать в морозы нештатно или вовсе отказать на скользкой дороге? Спасибо, не надо – с тормозами шутки плохи.
Тормозная жидкость: проверяем по ГОСТу
ROSDOT DOT 4
ROSDOT DOT 4 Class 6
Требования стандарта
Показатели ROSDOT DOT 4
Требования стандарта
Показатели ROSDOT DOT 4 Class 6
Температура кипения сухая, °C
Не менее 230
260
Не менее 260
271
Температура кипения увлажненная, °C
Не менее 155
160
Не менее 165
178
Вязкость при -40°C, кв. мм/с
Не более 1800
1310
Не более 750
635
Поэтому, если ваш автомобиль оснащен тормозной электроникой – однозначно используйте современную тормозную жидкость ROSDOT DOT 4 Class 6, которая обеспечивает эффективную работу умных систем в любой мороз и прекрасно выдерживает перегрев. Если не оснащен – тоже используйте: получите солидный запас по температуре кипения и холодной вязкости. Благо, все жидкости на гликолевой основе взаимозаменяемы, и ROSDOT DOT 4 Class 6 можно заливать не только вместо DOT 4, но и использовать на замену старенькой DOT 3 – тормоза вашего авто будут работать уверенно и в жару, и в холод. Покупка баночки ROSDOT DOT 4 Class 6 раз в пару лет не будет разорительной. Экономить на тормозах – слишком опасное занятие.
Только не забывайте, что мало выбрать правильную, современную ТЖ, нужно еще купить ее в правильном месте и от производителя, дабы не нарваться на фальсифицированный товар
Вам смешать или чистую?
Вопрос смешивания тормозных жидкостей – тема вечная. Коснемся ее и мы. Все жидкости, соответствующие требованиям стандарта DOT и изготовленные на одной основе допускается смешивать, хотя делать это не рекомендуется. Если все же пришлось мешать, придерживаемся трех простых правил:
- Правило первое – силиконовую жидкость DOT 5 мешать с другими (гликолевыми) типами строго запрещено!
- Правило второе – доливаем лучшее в худшее: DOT 4 Class 6 в «трешку» или «четверку», а не наоборот.
- Правило третье – первая поездка после создания «мешанины» должна быть на сервис, для замены жидкости на свежую (ROSDOT DOT 4 Class 6, конечно), прокачки и проверки тормозов.
И бойтесь открытых флаконов, которые неизвестно сколько простояли на дальней полке гаража или в углу багажника. Жидкость могла напитаться влагой и давно утратить свои характеристики. Прежде всего снизится температура кипения. Причем сильно!