Роскошь недорого: 3 премиум-«китайца», которые на вторичке стоят как Веста

Эксперт Зиновьев назвал три альтернативы новой Ладе Весте среди китайских кроссоверов

В июне 2026-го новую Ладу Веста SW Cross предлагают за 1,9-2,2 млн рублей – рекомендованные заводом цены без учета трейд-ин и специальных предложений.

В эту же сумму укладываются некоторые новые китайские кроссоверы – пяток моделей точно наберется. Однако только компактные и в простых комплектациях. Между тем, вторичный рынок за эти же деньги предлагает и премиальные китайские модели. Причем молодые, отнюдь не убитые машины, подчас с «детскими» пробегами 30-50 тысяч км.

Длина Весты SW Cross – 4445 мм, клиренс 203 мм (у обычной версии – 178 мм), багажник 480 л. Привод только передний. Двигатель 1.8 выдает 122 л.с.

Почему так дешево?

Многие китайские модели за три года теряют 25-40% начальной цены. Некоторые еще быстрее. Причин тому несколько.

Одна из них – сезонный «демпинг»: нераспроданные прошлогодние новые машины продают с огромными скидками. Вторая – свойственное многим китайским брендам быстрое обновление моделей: новое через пару лет превращается во «вчерашний день».

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Влияет, конечно, и сохраняющееся недоверие к китайским автомобилям. Оно, в свою очередь, зиждется на сведениях о надежности и ожидаемых проблемах (коррозия, частые отказы электроники, долгое ожидание запчастей).

Все вместе, естественно, влияет на ликвидность – продать подержанного «китайца» с годами проще не становится. Отчасти еще и потому, что количество и ассортимент «китайцев» на вторичке продолжают расти.

Простейший анализ дает понять, что медленнее других дешевеют модели с атмосферными моторами и классическими гидроавтоматами. Тогда как турбодвигатели в сочетаниях с роботом или вариатором обычно падают стремительно.

Теперь перейдем к конкретным моделям, доступным за 1,9-2,2 млн рублей. Что с ними не так?

Exeed TXL

Exeed – премиальный суббренд Chery. Кроссовер TXL длиной под 4,8 м – крупнее Тойоты RAV4 и Шкоды Kodiaq, не говоря уж о Весте. Официально продавали только с полным приводом, заявленный клиренс – 210 мм. Оснащение даже в минимальной комплектации лучше, чем у топовой Весты.

Цена стартует от 1,5 млн рублей за машины с мотором 1.6 при пробегах порядка 150 тысяч км. За 2 млн можно найти и старшую версию с двигателем 2.0: пробег менее 100 тысяч км, возраст 3-4 года.

Двигатели – только турбо, трансмиссия – только роботизированная. На моторы особых жалоб пока нет. Роботы в большинстве без приключений добираются до 100 тысяч км – дальше возможны варианты.

Основные хлопоты доставляет бортовая электроника. Возможно, это и есть главная причина, по которой многие владельцы избавляются от TXL через два-три года. Негоже, когда на премиальной машине глючат мультимедийка и различные датчики, тормозят камеры внешнего обзора. Вдобавок невнятно работает «климат», а к 50 тысячам км иногда облезает обшивка руля.

По механической части претензий немного. Наиболее часты жалобы на тормозные диски – иногда замена требовалась после 20-30 тысяч км. При осмотре полезно оценить состояние сайлентблоков передних рычагов – нередко разрушались на малых пробегах (проблему решили в 2023 году при общей модернизации подвески).

Стоимость содержания, таким образом, слабо предсказуема – зависит от того, сколько раз придется лечить различную электронику и «адаптировать» мехатронику робота.

Omoda C5

Omoda – также бренд Chery, и тоже подается как премиальный, но премиальный в чуть меньшей степени, чем Exeed.

Цена стартует от 1,5 млн рублей – за машины c передним приводом, мотором 1.5 и вариатором. Версия 4х4 (1.6, робот) дороже, но 1,9 млн точно хватит на трехлетнюю машину с пробегом около 50 тысяч км.

Кроссовер С5 по размерам близок к Весте, по оснащению превосходит. Заявленный клиренс 190 мм – для городского паркетника более чем достаточно. Багажник средненький (378 л против 480 у Весты), но от кроссовера длиной 4,4 м большего и не требуется.

Двигатель 1.5 – турбо, но с чугунным блоком и распределенным впрыском, надежный и ресурсный. Вариатор, с ним связанный, увы, нередко меняли по гарантии. На роботы жалобы единичны, но сочетается робот с мотором 1.6, у которого впрыск прямой – более высокие требования к качеству топлива и масла, неизбежный нагар на впуске.

Владельцы делятся на две части: у одних многое ломалось на малых пробегах, у других к 100 тысячам км – ничего. Чаще всего неисправности касаются электроники – мультимедийной системы, камер заднего вида (их часто меняли по гарантии), радара, обслуживающего круиз-контроль.

Самая же распространенная причина, по которой С5 продают после двух-трех лет владения, – недостаток «премиальности». Со временем обнаруживается, что и «шумка» так себе, и эргономика неидеальная, и «сверчки» заводятся в салоне.

При выборе внимательно осматривайте кузов: после двух-трех зим возможны локальные вспучивания краски.

Lynk & Co 06

Бренд принадлежит Geely, зарегистрирован в Швеции, разработка и сборка – шведские, на мощностях Volvo. Официально Lynk & Co работает в России с 2024 года, вторичка же предлагает и более ранние машины, завезенные «серыми» каналами.

Цена – от 2 млн рублей за пятилетние машины с пробегами менее 100 тысяч км.

Модель 06 – типичный компактный городской кроссовер: привод только передний, клиренс 172 мм, багажник по сравнению с Вестой крохотный (280 л).

Двигатель 1.5 – модификация вольвовского трехцилиндрового. Почти такой же служит на Geely Coolray, и тоже в связке с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Собственно, потенциальные и неизбежные после 100 тысяч км капризы этих агрегатов – основной недостаток конструкции. Все остальное, судя по отзывам владельцев, хорошо или очень хорошо. Включая шумоизоляцию.

Жалобы сводятся к отдельным потребительским недостаткам: не самая современная мультимедийка, маленький багажник, нет подогрева руля. Многие отмечают высокую стоимость обслуживания.

Какой китайский кроссовер с пробегом купить?

Из трех представленных моделей только Lynk & Co 06, может быть, тянет на полноценный «премиум». Это отчетливо отражено в ценах: машина самая компактная и при этом самая дорогая. Остальным больше подходит определение «иллюзия премиума». Ярко выглядят и богато оснащены, но это не подтверждено уровнем надежности, который мы от «премиума» ожидаем.

Исходя из этого, у новой Лады Весты за 2 млн есть ряд объективных преимуществ. Прежде всего, она новая, ощутимо дешевле в обслуживании и в целом известно, чего от нее ждать. Но вот внешностью, конечно, уже никого не впечатлит.

Впечатлят ли подержанные «китайцы»? С большей вероятностью. Комфорта и динамики они также даруют больше. Но через три года продать их будет еще сложнее, чем сейчас, и в цене они потеряют больше, чем Веста.