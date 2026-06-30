Волга С50 или Chery Arrizo 8: какой бизнес-седан лучше

Что выбрать из больших седанов – уже российскую Волгу С50 или готовящийся стать отечественным Chery Arrizo 8

Geely Preface превратился в Волгу С50 и уже появился в продаже. Пока это единственный бизнес-седан российской сборки.

Через несколько месяцев конкурентом ему станет Tenet A8. Пока же сравним Волгу с прообразом Тенета – Chery Arrizo 8. Если смотреть на пример кроссоверов, то «китаец» превратится в «россиянина» с минимальными изменениями в оснащении, внешнем виде и цене.

Особенности

Волга С50 от «донора» Geely Preface отличается только решеткой радиатора и логотипами. При длине 4825 мм у нее 2800 мм между осями. Клиренс для легковой машины не самый плохой, 147 мм. Багажник тоже не подкачал, его паспортный объем 500 л. А вот топливный бак невелик, всего на 49 л. Он вынуждает чаще заезжать на заправки.

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Двигатель 2.0 с турбонаддувом представлен в двух вариантах форсировки, на 150 и 200 л.с. В обоих случаях крутящий момент 325 Н·м. Но у первого мотора полка простирается от 1800 до 3000 об/мин, а у второго заканчивается на 4000 об/мин. В трансмиссии стоит 7-ступенчатый преселектив, передающий тягу на передние колеса.

Облик Волги таков, что машину можно принять за Volvo или Audi. Но уж точно не за «китайца».

Расход топлива 150- и 200-сильного моторов отличается совсем незначительно, всего на 0,1-0,2 л/100 км. А вот разница в динамических характеристиках принципиальная: 9,5 и 7,1 секунды соответственно.

Chery Arrizo 8 прежде был доступен с более мощными двигателями, но теперь в линейке остался только 150-сильный 1.6 турбо с моментом в 275 Н·м. В связке с ним работает 7-скоростной робот с двумя сцеплениями. Привод, как и у Волги, передний. На набор сотни требуется 9,8 секунды. Паспортный дорожный просвет почти не уступает конкуренту (144 мм).

Chery проповедует явный азиатский стиль, однако без явных перегибов.

«Восьмерка» немного компактнее: 4757 мм длины и 2770 мм по колесной базе. При этом заявлен на 35 л больший объем багажника. Да и топливный бак на 6 л вместительнее. Правда, не факт, что владелец Arrizo 8 будет заезжать на заправку реже Волги С50. Паспортный аппетит в смешанном цикле у Chery по сравнению с 200-сильной Волгой больше на 0,3 л/100 км, в городском – уже на 0,6 л/100 км.

Волгу можно заказать в пяти цветах (четыре классических плюс зеленый), интерьер строго черный. У Chery всё то же самое с одним отличием – нет серого оттенка кузова.

Комплектации и цены

Волга С50 «Стандарт» за 3 млн рублей предлагает 150-сильный мотор, LED-оптику, 17-дюймовые колеса. У передних ремней безопасности есть регулировка по высоте и преднатяжители. Зимний пакет почти полный, не хватает обогрева руля. Нет и шторок безопасности. Климат-контроль двухзонный, круиз-контроль обычный, парктроник и камеры установлены «по кругу». Есть датчики дождя и света, медиасистема с экраном на 13,2 дюйма поддерживает синхронизацию со смартфоном по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

На вертикально ориентированном дисплее Волги удобнее отображается карта навигации.

Версия «Комфорт» за 3,25 млн – уже с мотором на 200 сил. Из оборудования добавляется салонное зеркало с автозатемнением, обогрев руля, шторки безопасности, электроприводы складывания зеркал и настройки поясничного упора кресла водителя.

Топовое исполнение «Премиум» стоит 3,4 млн. В нём получите адаптивный «круиз» и комплекс систем активной безопасности, 18-дюймовые колеса, электрические настройки кресла пассажира, вентиляцию передних сидений, а также продвинутую «музыку». И почему-то только тут появляется копеечная подсветка бардачка.

Базовый Chery Arrizo 8 «Актив» стоимостью 2,87 млн оснащен «семнадцатыми» колесами, задним парктроником и камерой заднего вида, датчиками света и дождя. Подушек безопасности тут тоже четыре, у водительского кресла нет электрорегулировок. Зато набор «теплых» опций полный. Пара экранов – диагональю 10,3 дюйма. Климат-контроль двухзонный.

Интерьер Chery можно назвать современной классикой. Кнопки регулировки сидений – на манер мерседесовских.

Переход на уровень «Прайм» стоит 195 тысяч рублей. За них получите колеса на размер больше, камеры кругового обзора, электроскладывание зеркал, шторки безопасности, электрорегулировки обоих передних сидений. Дисплеи передней панели вырастают до 12,3 дюйма.

Максимальная комплектация «Ультра черный» стоит 3,28 млн рублей. Ее отличия – черный внешний декор, панорамная крыша, фоновая подсветка салона, передний парктроник, активный круиз-контроль, беспроводная зарядка смартфона. Количество подушек безопасности вырастает до 10 штук (плюс задние боковые и передние коленные). Кроме того, появляется вентиляция передних сидений и настройка поясничного упора водителя.

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Chery Arrizo 8 и без локализации дешевле Волги С50. Зато вторая, судя по заявленным характеристикам, совершеннее: мощнее, менее прожорливая, более динамичная. Кроме того, шасси исходного Geely Preface настроено лучше, чем платформа Chery, что должно понравиться искушенным водителям.