Полезно в жару: улучшаем систему охлаждения на Ладах (очень дешевый способ)

Читатель «За рулем» адаптировал датчик вентилятора от Жигулей к актуальным Ладам

На автомобилях Лада Веста, Гранта, Калина температура включения вентилятора радиатора очень высокая, в районе 102–105 °С – так настроен блок управления (ЭБУ).

На рестайлинговой Гранте я решил эту проблему просто, без вмешательства в ЭБУ.

К трубе длиной около 150 мм наружным диаметром 33–34 мм приварил гайку М22×1.5 вокруг просверленного отверстия. Ввернул датчик вентилятора ТМ108 от ВАЗ-21074 с температурами 92/87 °С. Врезал трубу в шланг недалеко от термостата. Подключил датчик напрямую к реле включения первой скорости вентилятора.

Датчик вентилятора от ВАЗ-21074, установленный на автомобиль Датчик вентилятора от ВАЗ-21074

Реле управляется по массе, поэтому одну клемму датчика подключил на массу, а провод от другой протянул на 86-й контакт реле вентилятора. Работой второй скорости вентилятора по-прежнему управляет ЭБУ через другое реле.

Реле вентилятора

И. Мудраисов, г. Уфа

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

О том, как самостоятельно диагностировать неисправность отопителя в машине, рассказано тут.