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Почему номера для электросамокатов не имеют флага РФ, если он обязателен?

Глава ГАИ разъяснил особенности номерных знаков различного транспорта в РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему на новых номерах для электросамокатов нет флага России? Предлагаю признать разработчиков иноагентами.

М. М. В., г. Иркутск

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Необходимость нанесения на государственных регистрационных знаках транспортных средств изображения Государственного флага Российской Федерации (наряду с отличительным знаком государства регистрации – RUS) обусловлена выполнением требований Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающейся стороной которой является Российская Федерация, как одно из условий допущения транспортного средства к международному дорожному движению.

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Поскольку соответствующие положения указанной Конвенции не распространяются на средства индивидуальной мобильности, необходимость в нанесении изображения государственного флага и отличительного знака отсутствует.

  • О том, какие электросамокаты подлежат регистрации, рассказано здесь.

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