Почему номера для электросамокатов не имеют флага РФ, если он обязателен?

Глава ГАИ разъяснил особенности номерных знаков различного транспорта в РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему на новых номерах для электросамокатов нет флага России? Предлагаю признать разработчиков иноагентами.

М. М. В., г. Иркутск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Необходимость нанесения на государственных регистрационных знаках транспортных средств изображения Государственного флага Российской Федерации (наряду с отличительным знаком государства регистрации – RUS) обусловлена выполнением требований Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающейся стороной которой является Российская Федерация, как одно из условий допущения транспортного средства к международному дорожному движению.

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Поскольку соответствующие положения указанной Конвенции не распространяются на средства индивидуальной мобильности, необходимость в нанесении изображения государственного флага и отличительного знака отсутствует.

О том, какие электросамокаты подлежат регистрации, рассказано здесь.