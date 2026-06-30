Экстремальный (но эффективный!) способ промывки радиатора отопителя

Читатель «За рулем» предложил нестандартный метод промывки радиатора

Предлагаю простой способ промывки радиатора отопителя.

Соединяем патрубки печки шлангами с двумя полуторалитровыми пластиковыми бутылками, как показано на фото.

Заливаем электролит для аккумулятора так, чтобы был заполнен радиатор и в бутылках остались воздушные полости. Поочередно поднимаем бутылки вверх, прогоняя содержимое через радиатор печки. Потом нужно дать отстояться и еще несколько раз повторить переливание.

Важно обеспечить герметичность соединений, чтобы не капать электролитом. И обязательно напоследок хорошо промыть всё водой. Способ проверенный, все, кто попробовал, остались довольны.

Приспособление для промывки радиатора отопителя

А. Габитов, г. Барнаул

Приз автору совета – алкотестер ­полупроводниковый AIRLINE

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О том, как самостоятельно диагностировать неисправность отопителя в машине, рассказано тут.