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«За рулем»-июль: изменения в ОСАГО; почему дорожают шины; что не так с пожилыми водителями?

Журнал «За рулем» № 7/2026 уже в продаже – можно заказать с доставкой на дом!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» № 7/2026 – это:

  • Волга С50: мы поездили первыми!
  • Главный редактор Максим Кадаков беседует с руководителем АВТОВАЗа Максимом Соколовым
  • Гран-при «За рулем»: вручаем автомобиль читателю!

В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре

  • Полноприводный Changan Uni-S или Geely Cityray? А может быть, обновленный Haval H3?
  • Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: насколько усложнились обслуживание и ремонт? Мы взяли прежний Travel 1.7 и сравнили «лицом к лицу»
  • Первая встреча: модернизированный Haval M6, двухлитровый Changan Uni-V, брутальный пикап BAW 212 T01, отечественный минивэн Соллерс SP7

«За рулем»-июль: изменения в ОСАГО; почему дорожают шины; что не так с пожилыми водителями?

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Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин

  • Насколько Стратегия по безопасности дорожного движения далека от реальности
  • Требуем отмены несправедливых штрафов
  • Изменения в ОСАГО
  • Почему шины продолжат дорожать

Экспертиза «За рулем»:

«За рулем»-июль: изменения в ОСАГО; почему дорожают шины; что не так с пожилыми водителями?

  • Дневник редакционной Лады Искры SW Cross: не всё благополучно, но приятного больше
  • Вторичный рынок: недорогие китайские кроссоверы, Honda Stepwgn из Японии, BMW 3-й серии, Toyota Camry
  • Препараты «антидождь», устройства против засыпания за рулем, моторные масла 0W и 5W
  • Насколько ухудшаются водительские способности с возрастом и что с этим делать
  • Парк ЗР: Jetour T1 радует практичностью, а Changan Uni-T – управляемостью
  • «Железо»: как ремонтируют гидроблоки автоматических коробок передач

А также:

  • Ретротест: легендарный «косолапый» самосвал Tatra 815

«За рулем»-июль: изменения в ОСАГО; почему дорожают шины; что не так с пожилыми водителями?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.

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