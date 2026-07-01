«За рулем»-июль: изменения в ОСАГО; почему дорожают шины; что не так с пожилыми водителями?
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«За рулем» № 7/2026 – это:
- Волга С50: мы поездили первыми!
- Главный редактор Максим Кадаков беседует с руководителем АВТОВАЗа Максимом Соколовым
- Гран-при «За рулем»: вручаем автомобиль читателю!
В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре
- Полноприводный Changan Uni-S или Geely Cityray? А может быть, обновленный Haval H3?
- Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: насколько усложнились обслуживание и ремонт? Мы взяли прежний Travel 1.7 и сравнили «лицом к лицу»
- Первая встреча: модернизированный Haval M6, двухлитровый Changan Uni-V, брутальный пикап BAW 212 T01, отечественный минивэн Соллерс SP7
Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин
- Насколько Стратегия по безопасности дорожного движения далека от реальности
- Требуем отмены несправедливых штрафов
- Изменения в ОСАГО
- Почему шины продолжат дорожать
Экспертиза «За рулем»:
- Дневник редакционной Лады Искры SW Cross: не всё благополучно, но приятного больше
- Вторичный рынок: недорогие китайские кроссоверы, Honda Stepwgn из Японии, BMW 3-й серии, Toyota Camry
- Препараты «антидождь», устройства против засыпания за рулем, моторные масла 0W и 5W
- Насколько ухудшаются водительские способности с возрастом и что с этим делать
- Парк ЗР: Jetour T1 радует практичностью, а Changan Uni-T – управляемостью
- «Железо»: как ремонтируют гидроблоки автоматических коробок передач
А также:
- Ретротест: легендарный «косолапый» самосвал Tatra 815
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.
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