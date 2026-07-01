Когда на АЗС России исчезнут очереди? Хронология событий и прогнозы

Дефицит топлива в России в июне 2026 года из-за атак на НПЗ: ситуация и прогнозы

В июне 2026 года топливный рынок России столкнулся с системными сложностями, которые привели к ограничению продажи бензина и дизельного топлива в ряде регионов. Если в начале месяца речь шла о локальных сбоях, то к концу июня география проблем значительно расширилась, что потребовало вмешательства федеральных властей и адаптации со стороны нефтяных компаний.

Хронология событий и подтвержденные факты

Начало июня. Первые сложности с поставками были зафиксированы в южных регионах. Минэнерго признало, что причиной стали атаки на предприятия ТЭК . В Крыму, где ситуация осложнена логистическими особенностями, еще с конца мая были введены ограничения на отпуск бензина: лимит на АИ-92 составил 20 литров на автомобиль, а заправка в пластиковую тару была временно запрещена . 8 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание, по итогам которого призвал «задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами».

8 июня вице-премьер Александр Новак провел совещание, по итогам которого призвал «задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами». Середина месяца (16-18 июня). Произошла серия инцидентов на объектах нефтепереработки и хранения. Были повреждены мощности Московского НПЗ, а также произошло возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае. Параллельно компания «Татнефть» была вынуждена ввести лимиты на отпуск топлива на своих фирменных АЗС. На уровне правительства начались консультации о временном разрешении оборота бензина более низкого экологического класса (3-го и 4-го классов согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011) для увеличения общего объема предложения на рынке.

Произошла серия инцидентов на объектах нефтепереработки и хранения. Были повреждены мощности Московского НПЗ, а также произошло возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае. Параллельно компания «Татнефть» была вынуждена ввести лимиты на отпуск топлива на своих фирменных АЗС. На уровне правительства начались консультации о временном разрешении оборота бензина более низкого экологического класса (3-го и 4-го классов согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011) для увеличения общего объема предложения на рынке. 22 июня. Александр Новак Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленный на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли .

24 июня. По данным отраслевого мониторинга, полные или частичные ограничения (лимиты на объем отпуска, временное закрытие отдельных АЗС, перебои с поставками) затронули около 50 регионов. В их число вошли Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Саратовская и Пензенская области .

28-29 июня. Ситуация перешла в статус федеральной. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам топливного рынка признал наличие «определенного дефицита» топлива, однако подчеркнул, что он «не критический». По данным Минэнерго, запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года (снижение всего на 4%). Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива .

Мнение экспертов

Для понимания причин происходящего и механизмов решения проблемы мы обратились к официальным заявлениям и мнению участников отрасли.

Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» заявил на годовом собрании акционеров (цитата по «Интерфаксу» ) :

«Мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка».

Комментируя причины сложностей, Игорь Сечин добавил:

«Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи: высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ».

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно».

По мнению экспертов, санкции не мешают России восстанавливать НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Так, Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности, напомнил:

«Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее, российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих».

Прогнозы на ближайшие месяцы

Отраслевые аналитики сходятся во мнении, что ситуация потребует времени для полного выравнивания.

1. Фактор сезонности (июль-август 2026 года). В ближайшие два месяца рынок будет находиться под максимальным давлением. Традиционный летний сезон отпусков, массовые поездки на дачи и южные курорты, а также активная фаза уборочной кампании в сельском хозяйстве обеспечат сохранение высокого спроса на бензин и дизельное топливо. Именно на июль-август приходится пик сезонного потребления, что объективно затруднит быструю стабилизацию ситуации.

2. Сроки восстановления НПЗ. Это наиболее критичный фактор. Повреждения вторичных установок на НПЗ (которые отвечают за выпуск товарного бензина и дизеля) требуют ремонта, осложненного санкционными ограничениями на поставки импортного оборудования и комплектующих. По отраслевым оценкам, восстановление Московского НПЗ и других пострадавших объектов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. До завершения этих ремонтов рынок будет жить в режиме постоянного напряжения.

3. Меры государственного регулирования. Правительство РФ уже задействовало и продолжает прорабатывать ряд инструментов для стабилизации рынка:

Полный запрет экспорта бензина и авиакеросина, рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволяет перенаправить экспортные объемы на внутренний рынок.

Временный допуск бензина более низкого экологического класса (3-го и 4-го классов по ТР ТС 013/2011). Это позволит высвободить значительные объемы высокооктанового топлива для современных автомобилей, направив бензин 3-го класса на заправку сельхозтехники, спецтранспорта и старых автомобилей.

Приоритетные железнодорожные тарифы для перевозки топлива в регионы, испытывающие наибольшие сложности.

Поручение ФАС продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации и пресекать случаи необоснованного завышения цен .

4. Роль средних и малых НПЗ. Для компенсации выбытия крупных заводов правительство делает ставку на увеличение загрузки средних и малых НПЗ, а также независимых нефтепереработчиков. Их доля в общем объеме производства может быть временно увеличена, что позволит частично закрыть дефицит в отдельных регионах.

5. География дефицита. Наиболее уязвимыми остаются регионы, удаленные от крупных НПЗ и зависящие от длинных логистических плечей (юг России, Поволжье, часть Центральной России). В этих регионах ограничения на АЗС могут сохраняться вплоть до завершения ремонтных работ на ключевых НПЗ.

Прогноз по ценам на топливо в июле-августе 2026

Розничные цены на АЗС в условиях дефицита будут находиться под давлением. Однако благодаря административному регулированию (запрет экспорта, мониторинг ФАС) и наличию резервных запасов резкого скачка цен ожидать не следует. Вероятнее всего, рост будет умеренным и соответствовать уровню инфляции.

Пессимистичный и оптимистичный сценарии

Ситуация на топливном рынке России в ближайшие 1–2 месяца останется напряженной. Полное устранение дефицита возможно только при одновременном выполнении трех условий:

завершение ремонтных работ на пострадавших НПЗ;

снижение ажиотажного спроса;

стабилизация логистических цепочек.

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации к концу июля – началу августа 2026 года по мере ввода в эксплуатацию отремонтированных мощностей и задействования потенциала средних НПЗ.

Пессимистичный сценарий связан с продолжением атак на объекты ТЭК, что может привести к затяжному кризису и расширению географии дефицита. При этом, как подчеркнули в правительстве, ситуация остается контролируемой, а федеральные власти обладают достаточным набором инструментов для предотвращения острого коллапса. Ключевая задача на ближайшие недели – не допустить паники среди населения и обеспечить приоритетное снабжение топливом социальных объектов, экстренных служб и сельскохозяйственных предприятий.