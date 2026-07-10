BMW X5 с пробегом: рейтинг частых поломок

Составлен список типичных неисправностей BMW X5 (G05/G18) по отзывам владельцев

Четвертое поколение BMW X5 выпускают с 2018 года (индекс G05). В 2023-м, когда марка уже не работала в России, прошел рестайлинг. Для китайского рынка производят удлиненную версию – плюс 130 мм к базе (индекс G18). Свыше четверти машин на вторичке – моложе трех лет. Ввозили отовсюду, в том числе и из Китая.

BMW всегда делала надежные машины, превосходно защищенные от коррозии. С единственной оговоркой: в период 2005-2015 годов не все двигатели могли доехать до 100 тысяч км без ремонта. В основном из-за чрезвычайно сложных конструкций. Потом вышли агрегаты новых поколений – стало лучше.

Цены сильно зависят от комплектаций, и разброс огромный: от 3,5 до 23 млн рублей за почти новые машины. Основная масса – в диапазоне 5-8 млн, в том числе с пробегами свыше 200 тысяч км.

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Определенное преимущество X5 – никаких иных вариантов трансмиссии, кроме гидроавтоматов ZF семейства 8HP. Заднеприводная версия почти не встречается, свыше 99% машин – 4х4. А вот двигателей, как обычно, много: четыре бензиновых и два дизеля. Плюс подключаемый гибрид (PHEV). «Простых атмосферных» среди них нет: турбо, прямой впрыск, алюминиевые блоки без гильз. Самый распространенный у нас – дизель V6 3.0 (65% машин) в трех вариантах по мощности.

Хотя владельцы BMW обычно ездят много, пробеги пока сравнительно невелики: 100 тысяч км разменяла только треть машин. Однако нас как раз интересует, что и как часто ломается у Х5 при небольших пробегах. Ответить на этот вопрос помогут отзывы владельцев.

В салоне придраться, в общем, не к чему. Некоторые все же жалуются на слишком мягкий пластик (легко царапается) или слишком жесткий (скрипит).

Плюсы и минусы

Три положительных качества модели, которые отмечают почти все владельцы: комфорт, динамика и управляемость.

Комфорт некоторые разделяют на «салонный» и «ездовой». Во втором случае его основа – отлично настроенная подвеска, а наивысшие восторги вызывает пневматическая версия, что вполне логично.

Надежность, видимо, считается само собой разумеющейся, ее упоминают намного реже. Далее следуют внешний вид и экономичность.

Самый часто упоминаемый минус Х5 – в машину невозможно войти, не испачкав брюки об грязные пороги. И выйти тоже.

Все прочие недостатки удостоены единичных претензий – в их числе, например, слишком мягкое и затирающееся к 50 тысячам км ветровое стекло.

Как ни странно, некоторые называют задний ряд тесноватым. Ну разве что для трех пассажиров крупной комплекции.

Основные неисправности

Подавляющее большинство отчетов сводится к тому, что до 80-120 тысяч км только проводили ТО и меняли расходники. Исключения есть, однако список системных неисправностей короток. А возглавляют его, вполне ожидаемо, различные неполадки электроники.

1. Электроника

2. Заслонки радиатора

3. Раздаточная коробка

4. Передние рычаги подвески

5. Пневмобаллоны

6. Водяная помпа

Все прочее – редкие случаи на отдельных машинах, никакой системы не просматривается.

Поломки по электронной части нередко связаны с блоком телематики (TCB), который без видимых причин начинал шалить. Он отвечает за бесключевой доступ, дистанционный пуск, подключение телефона, навигацию. Все это на некоторых машинах барахлит. Обычно помогает перепрошивка. Но иногда блок меняли по гарантии в сборе.

Заслонки радиатора автоматика закрывает на период прогрева мотора, потом открывает. В наших условиях они зарастают дорожной грязью и заклинивают – чаще всего зимой. В «вечно закрытом» положении их оставлять нельзя – риск перегрева. В открытом – можно, просто двигатель станет прогреваться дольше. А весной нередко система сама собой начинает работать исправно.

BMW X5 мало кто использует на жестоком бездорожье. Слишком дорогая машина, а муфта полного привода перегревается. Тем удивительнее, что на некоторых машинах до 100 тысяч км выходила из строя раздатка – могли бы сделать и покрепче.

С пневмобаллонами все понятно – теряют герметичность. Ранние отказы водяной помпы свойственны многим современным моторам. У Х5 критической частоты таких поломок не наблюдается, на большинстве машин насосы служат долго.

Багажник не ругают, но и не хвалят. Хотя заявлено 650 л, форма близка к идеальной, откидывающийся бортик – удобно.

Вывод

BMW X5 – очень надежная машина. По крайней мере, до пробега 150 тысяч км. Что будет потом, несложно предсказать. Многое придется чинить в подвеске и рулевом механизме, все моторы потребуют глубокой ревизии (прочистка разных систем и раскоксовка, замена прокладок и сальников, муфт фазорегуляторов и так далее). Чуть позже такая же ревизия – по коробке передач. Затраты впечатляющие.

Из этого вытекает основной недостаток, который совсем не упоминают владельцы молодых машин, -– близкая к рекордной потеря цены на вторичке. За год – 10-15%, за пять лет – свыше половины. Зато это BMW.