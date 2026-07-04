СВОшный апгрейд: как БМД–2 получила защиту от дронов и современный модуль Берег

Модернизация БМД–2М: характеристики, вооружение и защита от дронов

Дать вторую жизнь устаревшей военной технике – непростая задача. Но нашему военно-промышленному комплексу удается с ней справиться. На слуху пример, когда машину-ветерана БМП-2 благодаря новому боевому модулю Бережок с современным оборудованием и ракетным комплексом превратили в конкурентоспособную боевую единицу БМП-2М.

Кто сказал «устарела»? БМП-2М с модулем Бережок, комплектом дополнительной защиты, маскировочной накидкой и антидроновым «мангалом».

А совсем недавно холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации Ростех отправил подразделениям ВДВ обновленную машину с индексом БМД-2М.

Осовременивание десантной машины образца 1985 года сделано аналогичным образом.

В ходе капитального ремонта восстанавливают или заменяют изношенные агрегаты и, конечно, устанавливают новое оборудование. Самое заметное изменение – боевой модуль Берег. Как следует из названия, он имеет родство с уже упомянутым Бережком, только в отличие от него выполнен одноместным и относительно легким. На борту боевого отделения пушечно-пулеметное вооружение. Главный калибр – 30-мм автоматическое орудие 2А42 с боекомплектом 300 снарядов. С ним спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с двумя тысячами патронов (есть еще два 7,6-мм курсовых пулемета, но не в модуле, а у стрелка и командира по углам передней части бронекорпуса). Появилось и новое управляемое вооружение – противотанковый ракетный комплекс Корнет. Его кумулятивные боеприпасы способны прожигать броню толщиной до 1300 мм, в том числе за динамической защитой.

Модернизированная боевая машина десанта БМД-2М. Новый модуль вооружения, усиленная защита, современная аппаратура и прицел.

В оснащение БМД-2М входит современная система управления огнем с двухплоскостным стабилизатором, баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения цели. Работоспособный и днем, и ночью прицел содержит систему стабилизации головного зеркала, визирный канал переменной кратности, лазерный дальномер, тепловизор, лазерный канал управления ракетами. Эффективная дальность стрельбы пулемета составляет два километра, автоматической пушки – два километра бронебойными снарядами и четыре километра осколочно-фугасными. ПТУРы с термобарическим оснащением накрывают цели на дистанции до 5,5 км, с тандемным кумулятивным – до 8 км, с неконтактным датчиком (для воздушных целей) – до 10 километров. Отметим, что боевая машина способна вести точный огонь с места и на ходу.

Алюминиевый корпус БМД-2 изначально мог противостоять 12,7-мм бронебойным пулям в лоб и 7,62-мм пулям в остальных проекциях. Опыт СВО показал, что такой защиты сейчас недостаточно. Поэтому стойкость БМД-2М существенно усилена съемными навесными элементами. В передней части, по бортам и на крыше появились разнесенные с алюминиевой броней экраны. Но это не все. Дополняют защиту противокумулятивные решетки в передней части и по бортам, а также противодроновые сетки над модулем вооружения. Учитывая усиление воздушных угроз, БМД-2М получила еще и эффективные средства радиоэлектронной борьбы: станции обнаружения дронов и подавления их каналов управления. Немаловажно, что машина сохранила авиатранспортабельность и возможность десантирования парашютным способом.

БМД-2 с парашютной системой. Модернизированная машина БМД-2М сохранила подвеску с изменяемым клиренсом и способность к десантированию парашютным способом.

Конечно, модернизированная БМП-2М не может сравниться с куда более свежей и продвинутой машиной БМД-4М. Но списывать далеко не самую старую, да еще и действующую военную технику в утиль разорительно. Рачительный хозяин обязательно воспользуется возможностью оперативно обеспечить ведущую боевые действия крылатую пехоту пусть не самыми передовыми, но вполне боеспособными модернизированными машинами.