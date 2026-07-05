Изобретательно! Как в Советском Союзе обходили запрет на покупку автомобиля
Слово «коммерческий» в Союзе не было запрещено, но употребляли его, в основном, по отношению к капиталистическим реалиям, чуждым советскому человеку. Вопреки нынешней терминологии, грузовики и автобусы коммерческими автомобилями тогда не называли, что не исключало полного запрета на их продажу частникам.
Кстати, строго говоря, частной собственности в Союзе тоже не было, поскольку этот термин подразумевал извлечение из собственности прибыли. Так что легковые автомобили, находящиеся в собственности граждан, были не частными, а личными. Хотя в фольклоре прочно закрепились слова «частник» и «частный».
Даже пикапы и фургоны на базе легковых машин купить было невозможно. Да и универсалы в личной собственностью долго были редкостью. По сути, первым массовым универсалом в СССР стал в начале 1970-х ВАЗ-2102.
Немногочисленные Волги ГАЗ-22 и ГАЗ-24-02 продавали лишь представителям советской элиты. Москвичей — универсалов выпускали относительно немного, а продавали частникам еще меньше.
А ведь потребность в таких машинах была очень велика. Универсал не только позволял семьям поехать в отпуск с большим комфортом, но и был необходим для перевозки стройматериалов на дачу или урожая на колхозный рынок.
Еще с 1950-х наиболее изобретательные и неленивые автолюбители делали универсалы самостоятельно из стандартных машин. В основном, из Москвичей, иногда – из Волг. Было таких машин, конечно, немного, но некоторые из них служили яркими примерами выдающейся фантазии и трудолюбия конструкторов-любителей.
Чудом доставшиеся частникам списанные санитарные автомобили Волга, как и чехословацкие фургоны и санитарные автомобили Skoda 1201/1202, которые СССР некоторое время закупал, приспосабливали к гражданской семейной жизни. А пикапы, которые тоже можно было приобрести лишь чудом и, как правило, в полумертвом состоянии, переделывали в нечто среднее между фургоном и универсалом.
По семейным обстоятельствам
Абсолютно запретный плод в Союзе – микроавтобусы. Ни РАФ, ни УАЗ-«буханку» приобрести было невозможно. Минивэнов в те годы мы еще и вовсе не знали. А спрос на такие автомобили, конечно, был. Тут и многодетные семьи, и любители автотуризма, и кстати, опять же те, кому регулярно нужно было перевозить нечто объемное.
Наиболее упорные и активные автолюбители пытались делать такие автомобили сами, несмотря на ограничения по габаритам и применяемым двигателям, действовавшие для самодельных автомобилей. Но договориться с Добровольным обществом автомотолюбителей (ВДОАМ), которое курировало самодельные автомобили, было куда проще, чем с государством, не замечающим спроса на вэны. Впрочем, таких машин и казенным структурам вечно не хватало. А в советской экономике эту проблему решали в первую очередь.
Хотя официальные требования к самоделкам начала 1980-х предписывали устанавливать двигатели объемом до 1,2 л – максимум от ВАЗ-2101, исключений было немало. Машины, в том числе самодельные вэны, оснащали моторами и Москвича, и даже Волги.
Известный в кругах самодельщиков Анатолий Мишуков сделал даже полноприводный минивэн по имени Кентавр. Конструктор-любитель умудрился раздобыть мосты от УАЗа и раздатку от Willys времен Великой Отечественной. На первом варианте машины стоял мотор от Жигулей ВАЗ-2101, а на модернизированном Кентавре — от Волги. В общем, получился прямой аналог недоступной полноприводной «буханки»!
Была бы рама
Да ведь и легковой УАЗ купить в Союзе было практически невозможно. В классе автомобилей повышенной проходимости доступны были лишь компактные ЛуАЗ-969, которых делали относительно немного, и Нива. А желающих приобрести пусть и не самый комфортный, но прочный рамный ульяновский автомобиль, хватало.
Но УАЗ-469, а потом УАЗ-3151 продавали только в магазинах «Березка» за чеки «Внешпосылторга», которые получали те, кто законно заработал и сдал государству иностранную валюту; или — по специальным разрешениям, добыть которые могли лишь отдельные избранные граждане.
В кинодетективе 1986 г. «Дополнительный прибывает на второй путь» (режиссеры В. Ахадов и С. Курбанов) сюжет разворачивается вокруг мошенников, которые обещают доверчивым гражданам поспособствовать в приобретении УАЗа, собирают с людей кучу справок и главное – деньги, а затем исчезают.
Иногда людям все-таки удавалось разжиться сильно поезженной, списанной из госучреждения или колхоза ульяновской машиной. Ее годами поддерживали на ходу, используя агрегаты, узлы и детали от более поздних моделей, как могли, улучшали автомобиль, иногда даже переделывали под повседневные нужды кузов.
От некоторых машин с годами, по сути, оставались только госномера да рамы. Были случаи использования даже кузовов стареньких иномарок, под которые подгоняли агрегаты ГАЗ-67, ГАЗ-69 или УАЗ-469.
Нынче такие автомобили презрительно называют «колхозными». Но фантазия и трудолюбие людей, которые, как могли, обеспечивали повседневные транспортные нужды своих семей, вызывают уважение.
Бизнес и работа
К слову «бизнес» в СССР относились с еще большим подозрением, чем к термину «коммерция». Понятие «бизнес-класс» для автомобилей не существовало. Но существовала Волга — мечта миллионов советских граждан.
Волга, в отличие от микроавтобусов и УАЗ, не была под запретом, но купить ГАЗ-24 могли только заслуженные, приближенные к власти люди. Или те, кто способен заплатить за вожделенную машину в два-три раза больше государственной цены.
А уж появившаяся в 1981 году Волга ГАЗ-3102 и вовсе не была предназначена для продажи частникам. В том числе и поэтому автомобиль казался нам предельно роскошным и комфортным.
Конечно, делать самостоятельно нечто подобное могли не многие. Просто потому, что обычно самодельщики брались за нечто более практичное или уж совсем экзотическое. Но попытки сделать собственную машину условного бизнес-класса все-таки были. Самый яркий пример — внушительный седан «Ленинакан» Мкртыча Погосяна, впервые показанный публике в 1985 году. Автомобиль базировался на узлах Волги, по стилистике отдаленно напоминал ВАЗ-2105, но выглядел явно не менее внушительно, чем ГАЗ-3102.
А еще самодельщики делали спортивные купе и кемперы – автомобилей таких классов в Союзе просто не было. Особенно подобное творчество расцвело в 1980-х.
Прошло всего несколько лет, и купить у нас в стране можно было уже автомобиль любого класса. Если не новый, то хотя бы подержанный. Ушли многие знакомые десятилетиями проблемы. Но на их место пришли новые. По-другому и не бывает…
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