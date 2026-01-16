«Инвалидка»-универсал, ЗАЗ-пикап... — как в СССР делали небывалые машины

Как советские автомобилисты приспосабливали свои старые машины к новым нуждам

Наши «самоделкины» исходили из двух простых принципов: удобно и красиво (да, не без этого!), а иногда старались совместить первое со вторым. Ну а порой частники просто создавали модификации отечественных моделей, до которых у заводов не доходили руки.

Наиболее ортодоксальных поклонников советских ретромобилей, особенно тех, кто оценивает каждую деталь на предмет соответствия модели определенному году выпуска, просьба не нервничать! Можно, конечно, клеймить владельцев этих машин за «колхоз» и безвкусицу. А можно попытаться понять тех, кому надо было ездить на старых машинах десятилетиями, приспосабливая их к новым реалиям и семейным нуждам. В итоге получилось огромное собрание памятников изобретательности и трудолюбию наших сограждан. Из таких машин можно было создать отдельный раздел в каком-нибудь музее.

В галерее ниже представлена лишь малая толика подобных экземпляров. Но каких!

Как неудачи американцев укрепили автопром СССР — от Автокара до Захара: опубликована история создания трехтонного грузовика ЗИС‑5.