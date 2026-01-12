13 гениальных машин СССР — их можно купить до сих пор
«За рулем» составил рейтинг долгожителей отечественного автопрома
Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.
У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, поэтому они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.
Вот 13 самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.
Фото:из архива «За рулем»
71
12.01.2026
Фото:из архива «За рулем»
