13 гениальных машин СССР — их можно купить до сих пор

«За рулем» составил рейтинг долгожителей отечественного автопрома

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.

У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, поэтому они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.

Вот 13 самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

12 редких Москвичей, которых вы никогда не видели.