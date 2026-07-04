В России станет невозможно скрыть скрученный пробег — правда или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал о функциях и назначении цифрового ПТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Слышал, что в дополнение к электронному ПТС хотят сделать еще какой-то цифровой. Зачем?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Инициатива исходит от ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). По замыслу, цифровой ПТС будет содержать, сверх привычных сведений, еще и информацию о ДТП, залогах и арестах, историю ремонта и обслуживания, а также показания одометра. Всё это уложат в единую общедоступную (видимо, на платной основе) базу данных.

Идея правильная: сделать историю автомобилей более прозрачной, что снизит риски при покупке на вторичном рынке. Вместе с тем не получится заставить все автосервисы делать отметки о проведенных ремонтах и ТО, а иные могут и занизить пробеги.

Кроме того, многие владельцы обслуживают машины самостоятельно – это тоже не удастся отразить в паспорте. Из-за этого сейчас он выглядит как проект, ­затеянный ради «платной основы».

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О том, какая ответственность грозит за скручивание пробега, рассказано тут.