Грузовик-гигант из СССР: он выполнял довольно специфические задачи

«За рулем» рассказал о МАЗ 200 АДС 50 – грузовике для добычи азота

Грузовик МАЗ‑200 АДС‑50, оснащенный автомобильной азотно-добывающей станцией (АДС), выглядел мощно.

Длина – около 10 м, высота – 4 м, ширина – 2,8 м. Гиганта создавали для ракетных войск стратегического назначения СССР – он обслуживал ракетные комплексы, в том числе зенитно-ракетные системы.

Машину выпускали с 1962 по 1965 год. Было построено 449 кузовов для азотодобывающих станций и около 200 – для кислородных комплексов.

После снятия с вооружения грузовики с демонтированным оборудованием передавали в народное хозяйство. Некоторые из них переоборудовали в передвижные электростанции, мастерские для аварийных бригад и даже в пассажирские автобусы.

МАЗ-200 АДС-50

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