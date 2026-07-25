Секретные передачи: все легковые автомобили СССР с автоматическими коробками

Опубликованы малоизвестные факты про советские автомобили с АКП

А вы знали, что в СССР серийную автоматическую коробку передач создали еще в середине 1950-х? Но рядовые автолюбители так и не дождались таких машин.

Первые ступени

Первую автоматическую коробку передач установили еще на Москвич-400. И произошло это аж в 1947 году, едва автомобиль – первый из тех, что в СССР стали продавать свободно, – встал на конвейер.

Опытная автоматическая коробка передач в Москвиче-400.

Правда, коробку спроектировали и собрали все-таки в Берлине в центральном конструкторском бюро, занимающемся автомобильной тематикой и подчиненном советской военной администрации в Германии (СВАГ). Работали там, в основном, немецкие инженеры, но руководил работами профессор В. Сороко-Новицкий.

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В первую очередь автомат предназначали для длиннобазного Москвича, который планировали делать для такси. В 1948 году коробку доработали и испытали. Но московскому заводу хватало иных забот, помимо доводки и налаживания производства сложного агрегата. Тем более что от производства длиннобазной версии отказались, а автоматы на машины класса Москвича в то время не ставили и на Западе.

Но идея автоматической перемены передач по-прежнему возбуждала умы советских инженеров. В 1949 году для опытного авангардного НАМИ-013 соорудили и гидромеханическую трансмиссию. В основе лежала система Vacamatic, которую с 1946 года ставили на автомобили концерна Chrysler. Правда, это был не автомат в классическом понимании, а 4-ступенчатый агрегат с двумя двухступенчатыми диапазонами. С одного на другой водитель переходил вручную, но две скорости в пределах нижнего или верхнего диапазонов переключались автоматически. Но и эта работа продолжения не имела. Впрочем, создатели НАМИ-013 на это и не рассчитывали.

Автомат по Горькому

В 1957 году серийный советский автомат стал реальностью! В основе 3-ступенчатой коробки, спроектированной для Волги ГАЗ-М21, лежал агрегат Ford. Причем именно автомат должен был стать базовым. Механическую трехступенчатую коробку от Победы ГАЗ-М20 планировали ставить, в основном, на автомобили-такси.

Первый советский серийный автомат для Волги ГАЗ-М21.

Но ни покупатели, ни инфраструктура были не готовы к автоматическим коробкам. Да и заводу сложно было обеспечить должное качество изготовления при массовом производстве. Ремонтные мастерские не только не могли обеспечить автоматы необходимым маслом, но и вообще не знали, как к ним подступиться. Покупатели первых Волг с автоматами писали на завод рекламации. А наиболее активные приезжали в Горький и требовали поменять мудреный диковинный агрегат на простой и понятный. Автоматами оснастили лишь несколько сотен Волг. Причем на части из них коробки позднее действительно поменяли на механические.

Но труд горьковских инженеров не пропал даром. Правда, рядовым автолюбителям плоды этого труда так и не достались.

Игра в прятки

Чайки ГАЗ-13 оснащали трехступенчатой коробкой.

Автоматические коробки с 1959 года ставили на Чайки ГАЗ-13, оснащенные 195-сильным двигателем V8. Мелкосерийное производство с особо тщательной сборкой и подгонкой агрегатов и деталей и такое же эксклюзивное обслуживание в начальственных гаражах обеспечивало коробкам правительственных машин жизнеспособность.

Кнопочное управление трансмиссией ГАЗ-13.

В Чайке ГАЗ-14 коробкой управляли с помощью привычного напольного селектора.

По американской моде тех лет, особенно любимой компанией Chrysler, переключение передач на Чайке было кнопочным. Слева на панели расположили кнопки с обозначениями Д – движение, Н – нейтраль, З.Х. – задний ход, Т – торможение (эту кнопку инструкция рекомендовала нажимать на длительных спусках). На скоростях до 40 км/ч оставалась включенной первая передача, свыше 40 км/ч – вторая. А на третью можно было перейти только нажав кнопку Д.

С Чайки ГАЗ-13 трехступенчатый автомат практически без изменений перекочевал и на ГАЗ-14. Только вместо кнопок на Чайке второго поколения поставили привычный нам напольный рычаг.

ГАЗ-23 внешне ничем не отличалась от стандартной Волги.

Достался автомат и Волгам. Только совсем другим. Трехступенчатые агрегаты вместе с моторами V8 устанавливали на мелкосерийные автомобили, предназначенные для спецслужб.

Наличие автомата в ГАЗ-23 выдавало только стеклышко с указанием алгоритма управления коробкой.

Первым подобным автомобилем стала Волга ГАЗ-23 на базе 21-й. На автомобиле стоял силовой агрегат Чайки. Внешне машина ничем не отличалась от стандартной. Селектор автомата тоже выглядел как на обычной Волге. Таких машин сделали чуть больше шести сотен.

Позднее делали аналогичные замаскированные Волги ГАЗ-24-24, ГАЗ-24-34 на базе «двадцатьчетверки» и ГАЗ-3101 на базе Волги ГАЗ-3102. Напольный селектор автомата выглядел на этих машинах как рычаг стандартной коробки. А в некоторых автомобилях для пущей маскировки вешали даже фальшпедаль сцепления.

На стадии начала работ над ГАЗ-3101 – предшественником серийной ГАЗ-3102 – планировали и версию с автоматической коробкой собственной конструкции, которая должна была работать вместе с собственным мотором V6. Но дальше опытного образца дело не пошло.

От двух до трех

Чуть раньше Чайки автоматическую коробку передач получил и главный автомобиль СССР – ЗИЛ-111, предназначенный для обслуживания высшего руководства страны – членов политбюро ЦК КПСС.

ЗИЛ-111 оснащали двухступенчатой коробкой.

Машина получила двухступенчатый агрегат, скопированной с коробки 1952 года Power Flite фирмы Chrysler. Коробкой на ЗИЛ-111, как и на Чайке, управляли кнопками. Но немного другими.

На ЗИЛ-111, помимо кнопок Д, Н и З.Х., стояла кнопка П. Нажав ее, принудительно фиксировали первую передачу. Двухступенчатый уже явно устаревший автомат перекочевал и на ЗИЛ-114. Но позднее на эту модель и все последующие ЗИЛ ставили трехскоростные коробки.

Автомат по наследству от лимузина достался и мелкосерийному микроавтобусу ЗИЛ-118 Юность, позднее – ЗИЛ-119 и ЗИЛ-3107. Селектор в этих машинах стоял справа от водителя на капоте двигателя.

Соревнование: Москва – Ижевск

Автоматической трансмиссией для Москвича-403 МЗМА и НАМИ занялись в 1955 году. Создали и даже поставили на автомобили два образца с электромагнитной муфтой сцепления. Но дальше прототипов и тогда не продвинулись.

Интерьер Москвича с правым рулем и автоматической коробкой.

Всерьез работы по автомату возобновили в связи с успешными продажами Москвичей-408 и особенно Москвичей-412 за рубежом. Многие западные аналоги в качестве опции уже оснащали автоматическими коробками. А новый мотор мощностью 75 л.с. вполне подходил для работы с автоматической коробкой при сохранении приличной динамики автомобиля.

В 1969 году собрали два образца с коробками Borg & Warner. Один – в Москве, другой – в дилерской мастерской в Британии. Такие коробки планировали закупать для установки на экспортные машины. Но цена Москвича получалась слишком высокой. А спрос на 412-е к середине 1970-х стал падать.

Опытный Москвич-3-5-6 с коробкой Borg Warner.

Однако в 1974-м британский автомат поставили и на опытный Москвич-3-5-6, подготовленный для показов начальству и выставок. Адаптировали такую коробку и к Москвичу-2140. Речь, понятно, вновь шла об экспорте. Но окупать затраты на дорогие западные агрегаты при стремительно снижающемся экспорте было практически невозможно.

ИЖ-2125 с автоматической коробкой передач на испытаниях.

Тем временем над автоматом для Москвича совместно с НАМИ активно работал и завод в Ижевске. Причем в данном случае речь шла об агрегате собственной конструкции.

Первую коробку ИЖ-НАМИ-0154 поставили на ижевский Москвич-412. Доработанную – на ИЖ-2125 Комби. Автомобиль придирчиво испытывали в 1975-м на Дмитровском полигоне, в 1976-м – в дальнем пробеге. Коробка работала нормально, и Ижевский завод активно продвигал в правительстве идею строительства завода по производству отечественных коробок-автоматов.

Но для нормальной окупаемости затрат завод ежегодно должен был выпускать примерно 220 тысяч коробок. А у тех, кто принимал решения, возникал вполне логичный в той экономической системе вопрос: зачем?

Экспорт Москвичей падал, и автомат его заметно не увеличил бы. А на внутреннем рынке автомобили и так были дефицитом. Поэтому тратить лишние средства, необходимые стране на иные нужды, в такой ситуации просто не было смысла.

Были и не были

В середине 1970-х автоматическими коробками занимались и в Тольятти. Ведь Лады в то время продавали на Западе очень неплохо. Речь, опять же, шла исключительно об экспорте и о применении импортных агрегатов. Первый образец ВАЗ-2103 оснастили коробкой GM от FIAT 124 Special TC в версии, которую итальянцы продавали в Америке.

ВАЗ-2103 с автоматом – творчество зарубежного дилера.

А Лады как раз начали продавать в Канаде и планировали поставки в США. Но завод решил не возиться с самостоятельной установкой автоматов. Главным преимуществом Лады была низкая цена. И большинство тех, кто покупал советские машины в Канаде, вполне обходились без автоматов. А по заказу их мог установить сам канадский дилер. Ну а поставки Lada в США не состоялись.

В 1970-е возник совместный советско-чехословацкий проект по созданию и производству автоматических коробок для Лады, Москвича и Skoda. Коробки планировали выпускать именно в Праге. Но и тут дело ограничилось несколькими опытными образцами.

Но Лады без автоматов не остались. Правда, сделали таких машин немного, и они тоже были не «про нас». Фирмы SATRA и Scaldia Volga предлагали желающим в Европе Жигули с автоматами. Такие машины изредка встречаются сейчас на западных вторичных рынках.

В общем, для советских автолюбителей автоматические коробки передач так и оставались загадочной экзотикой. Хотя почти каждый советский человек хоть раз ездил в автомобиле с автоматом – в городском автобусе ЛиАЗ-677.