Появилась карта очередей и наличия топлива на АЗС

«Яндекс» начал показывать очереди и наличие топлива на заправках

В приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» теперь можно в реальном времени увидеть, есть ли топливо на конкретной заправке и насколько там большая очередь. Компания запустила интерактивную карту – пока в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе уточнили, что в ближайшие недели она станет доступна пользователям и в других городах.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», – говорится в официальном сообщении. Раньше подобные сведения были доступны только таксистам.

Технология, лежащая в основе карты, напоминает работу сервиса «Яндекс.Пробки». Компания собирает информацию из «Карт», данные о заказах топлива в своем приложении, а также опрашивает водителей – как тех, кто только заправился, так и тех, кто просто проезжал мимо.

Проблемы на топливном рынке начались еще в конце мая. Сначала продажу бензина ограничили в Крыму и Севастополе, а затем меры подхватили власти более чем 30 регионов. Причиной дефицита в Крыму стали задержки поставок из-за атак на трассу «Новороссия».

Ситуация дошла и до высших эшелонов власти. 1 июля 2026 года вице-премьер Александр Новак объяснил нехватку топлива на отдельных АЗС изменениями в логистике. Владимир Путин, в свою очередь, связал трудности с попытками Украины сорвать курортный сезон на юге России. При этом Минэнерго предупреждало: сторонние ресурсы с данными о наличии бензина могут быть недостоверными и использоваться для манипуляций или сбора личных данных. Центробанк прогнозирует, что эта ситуация способна повлиять на инфляцию.

Кризис больно ударил по водителям такси – таксопарки фиксируют отток кадров и рост времени, которое водители проводят в очередях на заправках. Многие стали реже выходить на линии и избегать дальних поездок. Еще до запуска новой карты «Яндекс» тестировал похожий инструмент для таксистов в приложении «Яндекс Про», подключив к платформе свыше 10 тысяч АЗС по стране. Водители могли сами сообщать об обстановке на заправке, чтобы информация обновлялась оперативно. Все это лишний раз подтверждает: проблема серьезная, и крупные компании вынуждены искать способы как-то помочь водителям ориентироваться в обстановке и хоть немного стабилизировать ситуацию.

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