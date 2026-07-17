Объект с недоделками: как улучшали знаменитый микроавтобус из Советской Латвии
Микроавтобус РАФ‑2203, выпускавшийся с 1976 года, задумали серьезно модернизировать в середине восьмидесятых.
Обновленный РАФ‑2203-01, официальный выпуск которого начали в 1987 году, представлял собой лишь промежуточную версию.
Вскоре должен был появиться основательно измененный РАФ‑22038.
Но в начале 1990‑х в серию запустили «временный» РАФ‑22038-02, которому суждено было стать последним серийным автомобилем в истории рижского завода.
РАФ‑2203-01
12‑местный микроавтобус. По сравнению с РАФ‑2203, автомобиль получил в основном косметические изменения. В частности, новые наружные зеркала, подфарники, бамперы.
- Колесная база: 2620 мм
- Снаряженная масса: 1750 кг
- Полная масса: 2710 кг
Двигатель
- Рабочий объем: 2,45 л (92х92 мм)
- Степень сжатия: 8,2
- Мощность: 100 л. с. при 4500 об/мин
На обеих моделях применялся ЗМЗ‑402.10 – модернизированная версия мотора ЗМЗ‑24Д.
РАФ‑22038-02
Внешне отличался от предшественника решеткой радиатора. Часть автомобилей комплектовали фароочистителями и люками в крыше.
- Колесная база: 2620 мм
- Снаряженная масса: 1815 кг
- Полная масса: 2710 кг
Было, стало и должно было быть
На строительном языке РАФ‑22038-02 – объект, сданный и принятый с недоделками.
Завод совместно с НАМИ создал и испытал новую оригинальную бесшкворневую переднюю подвеску и передние дисковые тормоза с парой суппортов от Нивы ВАЗ‑21213 на каждом колесе.
Планировали и адаптацию 16‑клапанного двигателя ЗМЗ‑406.
Но «временный» РАФ‑22038-02 так и выпускали до 1997 года, когда производство в Елгаве окончательно свернули.
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