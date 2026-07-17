Объект с недоделками: как улучшали знаменитый микроавтобус из Советской Латвии

Модификации РАФ‑2203: все отличия конструкций РАФ‑2203=01 и РАФ-22038-02

Микроавтобус РАФ‑2203, выпускавшийся с 1976 года, задумали серьезно модернизировать в середине восьмидесятых.

Обновленный РАФ‑2203-01, официальный выпуск которого начали в 1987 году, представлял собой лишь промежуточную версию.

Вскоре должен был появиться основательно измененный РАФ‑22038.

Но в начале 1990‑х в серию запустили «временный» РАФ‑22038-02, которому суждено было стать последним серийным автомобилем в истории рижского завода.

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РАФ‑2203-01

12‑местный микроавтобус. По сравнению с РАФ‑2203, автомобиль получил в основном косметические изменения. В частности, новые наружные зеркала, подфарники, бамперы.

Колесная база: 2620 мм

Снаряженная масса: 1750 кг

Полная масса: 2710 кг

РАФ‑2203-01

Двигатель

Рабочий объем: 2,45 л (92х92 мм)

Степень сжатия: 8,2

Мощность: 100 л. с. при 4500 об/мин

На обеих моделях применялся ЗМЗ‑402.10 – модернизированная версия мотора ЗМЗ‑24Д.

Двигатель – 4‑цилиндровый, верхнеклапанный

РАФ‑2203-01 сохранил элементы интерьера первой модели 1976 года, в том числе руль и комбинацию приборов Волги ГАЗ‑24.

Оба микроавтобуса имели переднюю ­независимую пружинную шкворневую подвеску от ГАЗ‑24. На РАФ‑2203-01 и РАФ‑22038-02 стояла четырехступенчатая коробка передач (3,50/2,26/1,45/1,00). От коробки Волги ГАЗ‑24 она отличалась лишь верхней крышкой и расположением рычага ­переключения.

Тормозная система РАФ‑2203-01, как и у раннего микроавтобуса, с барабанными механизмами, двумя главными тормозными цилиндрами и двумя усилителями. Их возможностей тяжелой машине явно не хватало.

На РАФ‑2203-01 стояли гидровакуумные усилители – практически такие же, как на Волге ГАЗ‑24. Задние подвески на продольных рессорах с телескопическими амортизаторами у РАФ‑2203-01 и РАФ‑22038-02 одинаковые.

РАФ‑22038-02

Внешне отличался от предшественника решеткой радиатора. Часть автомобилей комплектовали фароочистителями и люками в крыше.

Колесная база: 2620 мм

Снаряженная масса: 1815 кг

Полная масса: 2710 кг

РАФ‑22038-02

РАФ‑22038-02 получил новый руль и оригинальную комбинацию приборов с использованием элементов от Москвича‑2140SL.

Тормоза РАФ‑22038-02 переработали. Установили один главный цилиндр. Появился новый, более эффективный и надежный вакуумный усилитель от автомобилей УАЗ.

Было, стало и должно было быть

На строительном языке РАФ‑22038-02 – объект, сданный и принятый с недоделками.

Завод совместно с НАМИ создал и испытал новую оригинальную бесшкворневую переднюю подвеску и передние дисковые тормоза с парой суппортов от Нивы ВАЗ‑21213 на каждом колесе.

Планировали и адаптацию 16‑клапанного двигателя ЗМЗ‑406.

Но «временный» РАФ‑22038-02 так и выпускали до 1997 года, когда производство в Елгаве окончательно свернули.

Как полюбили и за что разлюбили Волгу ГАЗ-24, «За рулем» уже рассказывал.