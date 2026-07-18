Назван простой способ решить досадную проблему «десятого семейства»

Читатель «За рулем» нашел эффективный вариант фиксации крышки лючка бензобака ВАЗ-2110

На ВАЗ‑2110 крышка лючка бензобака с годами начинает жить своей жизнью. Она болтается из-за изношенного механизма прижима.

У меня завалялся дешевый магнитный держатель для смартфона. Я открутил его крепление и приклеил держатель к металлу в месте притвора крышки. Теперь крышка лючка плотно сидит на своем месте.

А. Барлов, г. Ахтубинск

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.