А вы знали, что в СССР можно было бесплатно получить редчайшую иномарку?

«За рулем» напомнил о призах «Международной лотереи солидарности журналистов»

Самой привлекательной и необычной по разнообразию выигрышей лотереей времен СССР была «Международная лотерея солидарности журналистов».

Помимо отечественного набора машин – Запорожец, Москвич, Волга – там разыгрывались иномарки социалистического происхождения: Skoda, Trabant и Wartburg. Большинство этих машин на наших дорогах почти не встречались, тем желаннее казался выигрыш.

Кстати, замена вещевого выигрыша деньгами не производилась, но в те времена вряд ли это пришло бы кому-то в голову.

Skoda Octavia 1970 года

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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О том, с какими иномарками конкурировал советский Запорожец, рассказано здесь.