А вы знали, что в СССР можно было бесплатно получить редчайшую иномарку?
«За рулем» напомнил о призах «Международной лотереи солидарности журналистов»
Самой привлекательной и необычной по разнообразию выигрышей лотереей времен СССР была «Международная лотерея солидарности журналистов».
Помимо отечественного набора машин – Запорожец, Москвич, Волга – там разыгрывались иномарки социалистического происхождения: Skoda, Trabant и Wartburg. Большинство этих машин на наших дорогах почти не встречались, тем желаннее казался выигрыш.
Кстати, замена вещевого выигрыша деньгами не производилась, но в те времена вряд ли это пришло бы кому-то в голову.
Skoda Octavia 1970 года
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
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- О том, с какими иномарками конкурировал советский Запорожец, рассказано здесь.
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