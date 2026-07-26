Бензин класса Евро-3 прикончит именно эти двигатели

Заправка бензином Евро-3 в 2026 году: последствия для двигателя

– Караул! Гипс снимают, клиент уезжает! Вместо Евро-5 возвращают Евро-3!

Повод для паники понятен. Хотя никаких норм «Евро» в России нет – есть экологические классы. Кто не верит, пусть заглянет в свои документы на автомобиль. На заправочных колонках таких надписей также давным-давно нет. Но и они, в любом случае, не имели никакой смысловой нагрузки, а просто выражали желание владельца заправки как-то выделить продаваемое им топливо.

Страничка из прошлого. Надписи «Евро» на замшелой бензоколонке не имели никакого отношения к качеству топлива, но выглядели в духе времени.

Впрочем, сегодня не до подобных терминологических тонкостей. Каждого волнует один вопрос: что произойдет с моим автомобилем, если в него мне зальют подобную, извините, бурду? Попробуем разобраться.

Для начала скажем, что бензин класса 3 – это не совсем бурда: для своего времени это было лучшее топливо, а не какой-то суррогат. Поэтому не нужно думать, что сегодняшний стандарт – какой-то «экологичный», а позавчерашний – «грязный». И все же разница есть – и она очень существенна для миллионов автомобилей, сертифицированных под классы 5 и 6.

Чем опасен бензин класса 3?

Речь, в первую очередь, идет о повышенном содержании серы: вместо современных 10 мг на килограмм современного топлива в третьем классе появятся аж 150!

Второй важный параметр – ароматические углеводороды. В классе 5 их доля не превышает 35 процентов по объему, а вот в классе 3 может доходить уже до 42. Эти основные вредители будут оседать на клапанах, в камере сгорания, смешиваться с моторным маслом, образовывать нагар, создавать смолы и прочие нехорошести. Особенно кисло станет моторам с прямым впрыском топлива, поскольку в них впускные клапаны не омываются топливом.

Что конкретно может пострадать?

Закапризничает каталитический нейтрализатор: его соты начнут оплавляться, разрушаться и даже попадать в виде обломков в цилиндры. Привет, капремонт!

Далее – форсунки и впускные клапаны в тесном соседстве со смолами. Впереди неровная работа мотора, рост прожорливости и т.п.

Еще есть кислородные датчики. В загрязненном состоянии они начнут врать, обманывая блок управления двигателем. Вас ждут потеря мощности, неустойчивая работа мотора и ненависть экологов.

Нагар? Это само собой – на свечах, клапанах и в камере сгорания.

Коррозия? И она проявится: кислоты, образующиеся при контакте серы с парами воды, активизируют ее появление как на элементах двигателя, так и в выхлопной системе.

Какие двигатели пострадают от бензина Евро-3?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Полагаю, что при разовой случайной заправке третьим классом двигатель поморщится, но переживет подобную грубость без последствий. Может быть, что даже «чек» не загорится. Но при постоянном питании такого рода все вышеперечисленные проблемы обязательно начнут всплывать.

Речь идет, конечно же, о современных машинах классов 5 или 6. Старушки класса 3 и ниже будут ездить, как ездили всю жизнь до нынешних катаклизмов.

До 31 декабря 2026 года правительство разрешило оборот топлива класса 3, но в розничную продажу на обычных заправках оно не поступит. Такой бензин будут направлять другим потребителям, например крупным автопаркам или военным. Поставки под контролем Минэнерго будут происходить напрямую с нефтебаз.

По нашим сведениям, все эти «классы 3» вообще не должны оказаться в бензобаках автовладельцев. Если, конечно, те не станут просить знакомых из автохозяйств поделиться с ними подобным горючим. Кстати, напомним, что никакие присадки и добавки не превратят третий класс в пятый.

В общем, заправляйтесь только на брендовых АЗС. Очереди обязательно исчезнут, пусть и не сразу…

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