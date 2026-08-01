«За рулем» в августе: Нива Legend c новым мотором 1.8; что ждет «правый руль»; как ездить без бензина
Журнал «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году. Этот номер – 1142-й по счету.
«За рулем» № 8/2026
В этом номере:
- Лада Нива Legend c новым мотором 1.8: как она устроена
- Мы купили Москвич М70: наши первые впечатления, первый сравнительный тест – с Чанганом Uni-T за те же деньги
В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре
- Экономить топливо – это не сложно!
- За 4 млн рублей: новый Jetour T1 или подержанный Land Rover Discovery 4?
- Deepal S07 – необычный гибрид с задним приводом
Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин
- Топливо пониженных экологических стандартов: убьет ли двигатель?
- Насколько быстрее и тяговитее стала Лада Нива Travel 1.8 – взяли приборы, старую машину 1.7 и сравнили!
- Отменят ли «правый руль»?
Экспертиза «За рулем»
- Испытываем 20-литровые канистры: продавцы обманывают!
- Все ноу-хау ремонта: меняем жидкость в автомате, выправляем вмятины без покраски, чиним резьбу маслосливной пробки
- Современные радар-детекторы, не зависящие от спутниковой навигации
- Выбираем б/у: Haval F7, Skoda Karoq, Geely Atlas Pro, Nissan NV200, практичные универсалы до миллиона рублей
- Едем в поход: поможет ли зарядное устройство на солнечных батареях?
- Считаем всю экономику эксплуатации электромобиля в такси
- Редакционный Evolute i-Space: больше месяца ездим без бензина!
- Экскурс в историю: шпионская история нижнеклапанных двигателей ГАЗ
…и многое другое!
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.
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