«За рулем» в августе: Нива Legend c новым мотором 1.8; что ждет «правый руль»; как ездить без бензина

Журнал «За рулем» №8/2026 уже в продаже – можно заказать с доставкой на дом!

Журнал «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году. Этот номер – 1142-й по счету.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» № 8/2026

В этом номере:

Лада Нива Legend c новым мотором 1.8: как она устроена

Мы купили Москвич М70: наши первые впечатления, первый сравнительный тест – с Чанганом Uni-T за те же деньги

В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре

Экономить топливо – это не сложно!

За 4 млн рублей: новый Jetour T1 или подержанный Land Rover Discovery 4?

Deepal S07 – необычный гибрид с задним приводом

Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин

Топливо пониженных экологических стандартов: убьет ли двигатель?

Насколько быстрее и тяговитее стала Лада Нива Travel 1.8 – взяли приборы, старую машину 1.7 и сравнили!

Отменят ли «правый руль»?

Экспертиза «За рулем»

Испытываем 20-литровые канистры: продавцы обманывают!

Все ноу-хау ремонта: меняем жидкость в автомате, выправляем вмятины без покраски, чиним резьбу маслосливной пробки

Современные радар-детекторы, не зависящие от спутниковой навигации

Выбираем б/у: Haval F7, Skoda Karoq, Geely Atlas Pro, Nissan NV200, практичные универсалы до миллиона рублей

Едем в поход: поможет ли зарядное устройство на солнечных батареях?

Считаем всю экономику эксплуатации электромобиля в такси

Редакционный Evolute i-Space: больше месяца ездим без бензина!

Экскурс в историю: шпионская история нижнеклапанных двигателей ГАЗ

…и многое другое!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.

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