Бодрый турбомотор, просторный салон, 7,7 л/100 км: новый кроссовер от 2,7 млн

Эксперты «За рулем» назвали преимущества кроссовера Dongfeng Huge

Кроссовер Dongfeng Mage, с которым мы познакомились весной, оставил весьма приятное впечатление. Садясь за руль более крупного кроссовера Dongfeng Huge, я ожидал от него «повторения пройденного».

Однако он следует иной философии. Экстерьер – более сдержанный и классический, с прицелом на более взрослую аудиторию. Помпезная радиаторная решетка, ручки под естественный хват вместо выдвижных – к таким доверия больше.

В движении Huge воспринимается более степенным и обстоятельным, он комфортнее и мягче едет по разбитой дороге, у него лучше шумовиброизоляция.

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Huge потяжелее собрата, поэтому такой же турбомотор 1.5 (197 л. с.) обеспечивает чуть более сдержанную динамику. С места не рвет – ускоряется напористо, но интеллигентно. Семиступенчатый «мокрый» робот Getrag плавный и предсказуемый.

Dongfeng Huge. Цена в России от 2 689 900 ₽

Адекватная динамика совмещается с топливной экономичностью. На мои 70 км до дачи с учетом жесткой часовой пробки и 40 минут по загородной дороге вышло 8,7 л/100 км. Достойный результат для почти 200-сильной машины.

Дачникам понравится и объемный багажник – поместится ворох сумок, и место останется. Много простора и на втором ряду. Есть регулировка спинок по углу наклона, верхние дефлекторы. Не хватает разве что обогрева.

Интерьер – разумное сочетание классики и авангарда. По простору для задних пассажиров Huge относится к лидерам сегмента. Из других плюсов – ровный пол. Мало кто из конкурентов может предложить правое пассажирское кресло с оттоманкой.

Однако зимний пакет всё же имеется: обогрев форсунок омывателей, руля и передних сидений. Последние обтянуты экокожей, на ощупь напоминающей наппу.

Консервативный флер привносят удобные кругляши управления климат-контролем, классический селектор трансмиссии. О внимании к деталям говорит и мягкий коврик в боксе подлокотника (охлаждаемом).

Итог

Dongfeng Huge нацелен на практичных, ценящих классические решения автомобилистов, которым важен простор, комфорт, невысокие расходы на эксплуатацию.

Huge предлагается в четырех цветах: белом, темно-синем, черном и сером с черной крышей. За последнюю комбинацию надо доплатить 30 тысяч рублей.

Просторные салон и багажник, бойкий и экономичный двигатель Нет версии с полным приводом, подключение смартфонов – только в CarbitLink

Dongfeng Huge

Разгон 0–100 км/ч, с 8,2

8,2 Макс. скорость, км/ч 190

190 Длина / ширина / высота / база, мм 4720 / 1910 / 1702 / 2825

4720 / 1910 / 1702 / 2825 Дорожный просвет, мм 210

210 Объем багажника, л 770*–2160

770*–2160 Снаряженная / полная масса, кг 1559 / 1959

1559 / 1959 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ-92…95 / 52

АИ-92…95 / 52 Средний расход топлива, л/100 км 7,7

* До потолка.