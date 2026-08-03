Бодрый турбомотор, просторный салон, 7,7 л/100 км: новый кроссовер от 2,7 млн
Кроссовер Dongfeng Mage, с которым мы познакомились весной, оставил весьма приятное впечатление. Садясь за руль более крупного кроссовера Dongfeng Huge, я ожидал от него «повторения пройденного».
Однако он следует иной философии. Экстерьер – более сдержанный и классический, с прицелом на более взрослую аудиторию. Помпезная радиаторная решетка, ручки под естественный хват вместо выдвижных – к таким доверия больше.
В движении Huge воспринимается более степенным и обстоятельным, он комфортнее и мягче едет по разбитой дороге, у него лучше шумовиброизоляция.
Huge потяжелее собрата, поэтому такой же турбомотор 1.5 (197 л. с.) обеспечивает чуть более сдержанную динамику. С места не рвет – ускоряется напористо, но интеллигентно. Семиступенчатый «мокрый» робот Getrag плавный и предсказуемый.
Адекватная динамика совмещается с топливной экономичностью. На мои 70 км до дачи с учетом жесткой часовой пробки и 40 минут по загородной дороге вышло 8,7 л/100 км. Достойный результат для почти 200-сильной машины.
Дачникам понравится и объемный багажник – поместится ворох сумок, и место останется. Много простора и на втором ряду. Есть регулировка спинок по углу наклона, верхние дефлекторы. Не хватает разве что обогрева.
Однако зимний пакет всё же имеется: обогрев форсунок омывателей, руля и передних сидений. Последние обтянуты экокожей, на ощупь напоминающей наппу.
Консервативный флер привносят удобные кругляши управления климат-контролем, классический селектор трансмиссии. О внимании к деталям говорит и мягкий коврик в боксе подлокотника (охлаждаемом).
Итог
Dongfeng Huge нацелен на практичных, ценящих классические решения автомобилистов, которым важен простор, комфорт, невысокие расходы на эксплуатацию.
Dongfeng Huge
- Разгон 0–100 км/ч, с 8,2
- Макс. скорость, км/ч 190
- Длина / ширина / высота / база, мм 4720 / 1910 / 1702 / 2825
- Дорожный просвет, мм 210
- Объем багажника, л 770*–2160
- Снаряженная / полная масса, кг 1559 / 1959
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ-92…95 / 52
- Средний расход топлива, л/100 км 7,7
* До потолка.
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