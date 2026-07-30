Почему в СССР выгоднее было купить машину, а не хранить деньги

Автомобиль как инвестиция в эпоху СССР: вложение средств в дефицит и статус

Вложить деньги в автомобиль? Это даже не смешно. В недвижимость, в акции, в суперприбыльный бизнес – еще туда-сюда, но в автомобиль? Он быстро сгниет, его угонят, он обесценится на глазах… Какое же это вложение?

Когда речь идет о вложении денег в машину, на ум приходит примерно вот такая грустная картина. И все же порой это бывает выгодно.

В общем-то, не все так однозначно. У всех в памяти еще живы неприятные периоды, через которые вся страна проходила несколько раз – причем уже после развала СССР.

Помните, как в декабре 2014 года россияне активно бросились скупать все подря? Декабрьский спрос на телевизоры увеличился тогда аж на 71%! Напуганные каким-то очередным кризисом люди скупали мебель, холодильники и все, что попадалось на глаза – лишь не пропали деньги. Это тоже, наверное, можно назвать каким-то вложением средств – пусть и вынужденным. Лучше купить пару лишних телевизоров, чем просто расстаться с купюрами.

Конечно, во времена СССР никаких кризисов, подобных нынешним, не было. И на чьи-то санкции всем было, извините, наплевать. Однако время от времени случались серьезные пересмотры цен. В 1979 году автомобили резко подорожали: вазовская «шестерка» с 7900 рублей поднялась до 9600 рублей, а Волга ГАЗ-24 с 9150 вознеслась до 15 000 рублей! Те, кто копил, что называется, по рублю, остались ни с чем. И думали только об одном: ну почему я не занял у кого-то денег и не купил машину вчера? Это было бы нормальное вложение средств. А потом, глядишь, и расплатился бы потихоньку…

Мечты простые: купить бы такую – пусть дорогая, но зато на всю жизнь должно хватить!

Дефицит ушедших времен породил известное обстоятельство: приобретенная дорогая вещь ценилась выше, чем соответствующая ей пачка денег.

Деньги у людей разными путями накапливались, но что с ними делать, если в продаже ничего нет? Положить в сберкассу под 2% годовых? А машина в цене может прибавить процентов 20, а то и больше, если замахиваться на Волгу. И если не купить машину сегодня, то завтра, возможно, уже станет необратимо поздно. Придется расстаться не только с накопленными годами средствами, но и с мечтой о своем автомобиле.

То же относилось к мебели, радиоэлектронике и даже к холодильникам «ЗиЛ», очередь на которые могла тянуться несколько лет. Но автомобиль был дороже всего – с ним по стоимости могла соперничать разве что кооперативная квартира. А каждая последующая модель становится дороже предыдущей.

Автомобиль той поры был не просто средством передвижения, но еще и символом успешности. И в этот статус многие вкладывали деньги.

Было еще одно обстоятельство, побуждающее человека вкладываться именно в машину.

Про американцев часто говорят, что они оценивают тебя по трем атрибутам: часы, очки, автомобиль… Но и у нас подход был с тем же привкусом. Расхожее клише «дача – квартира – машина» зачастую характеризовало советского человека как достойную личность, сумевшую твердо встать на ноги. Если не брать в расчет спекулянтов и прочее жулье, скрывающее свои доходы, то для честного гражданина СССР, будь то шахтер или солидный преподаватель вуза, вложение денег в автомобиль было вполне оправданным, подчеркивающим его успешность на избранном поприще.

Добавим, также, что приобретение автомобиля воспринималось и как значительное событие в жизни любой семьи. Дескать, мы сумели это сделать!

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Покупка машины в СССР всегда требовала значительных финансовых вложений. Поэтому сам автомобиль часто воспринимался не только как средство передвижения, но и как объект, который мог стать долгосрочным вложением благодаря своему статусу и возможному долгосрочному использованию.

Мысли о том, что машина сгниет, исчезнет и так далее, все гнали прочь. Многие покупали машину на всю жизнь – и это было вполне осмысленным вложением денег.

О неожиданных тратах на ремонт «За рулем» уже рассказывал, поделившись быстрым способом найти утечку в глушителе.