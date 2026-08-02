«Летающий кран»: этот советский вертолет спас конвейер ГАЗа от простоя
«За рулем» рассказал об истории и характеристиках тяжелого вертолета Ми-10
Тяжелый вертолет Ми‑10 с народным названием «летающий кран » был разработан в 1960 году для перевозки ядерных баллистических ракет.
Но поднимать в воздух ему приходилось и другие грузы. Однажды, на XXVI авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 1965 году, под брюхом супервертолета пристроился автобус ЛАЗ.
В ходе реконструкции Горьковского автозавода подобный вертолет поднял с земли и установил в проемы на крышах цехов две наклонные галереи массой 6,2 и 7,3 т, позволив избежать остановки конвейера на несколько месяцев.
Тяжелый вертолет Ми-10
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
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