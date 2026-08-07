Как покрышки вдруг стали шинами и почему «евробензин» — просто громкое слово

Михаил Колодочкин: Любые таблички на АЗС вроде «Евро‑5» — обычный маркетинговый ход

Чем сложнее становятся автомобили, тем больше ошибок мы допускаем в «бытовой» терминологии.

Потому что привыкли называть вещи так, как удобно, а не так, как правильно.

Но где заканчивается техническая грамотность и начинается жаргон? Давайте разбираться!

Шина или покрышка?

Начнем с того, что шина и покрышка – это не синонимы. Да, и то, и другое находится между колесом (на водительском сленге – диском) и асфальтом, но дело, как всегда, кроется в деталях.

Исторически покрышка – это резиновый чехол, который надевается на камеру. Так было раньше в автомобилях, велосипедах и мотоциклах: камера держит воздух, а покрышка защищает ее от проколов и обеспечивает сцепление. Иными словами, камерная шина состояла из двух элементов: покрышки и камеры.

Однако с появлением бескамерных шин покрышка как отдельный физический объект перестала существовать. Теперь это единое целое, где функцию герметичности взяла на себя внутренняя часть резинового корда.

Взгляните на шинный ГОСТ Р 52900-2007: в разделе о маркировке сказано, что информация наносится «… на бескамерную шину (покрышку камерной шины)». То есть для современного авто – это шина, для раритетного – покрышка.

Если ваш автомобиль современный – он, скорее всего, «обут» в шины. А вот владельцы старых Москвичей или Запорожцев использовали именно покрышки.

Интересно, что многие молодые водители вообще не знают, что такое камера, поэтому «старорежимный» термин «покрышка» они по привычке употребляют применительно к любой автомобильной резине. И это ошибка.

Евро, К5 и маркетинг АЗС

Еще один камень преткновения – эконормы топлива. Название «Евро» недвусмысленно привязывает нас к странам Евросоюза, но в России все иначе.

В Российской Федерации никакие нормы Евро-5 или Евро-6d Temp напрямую не действуют.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– У нас есть собственные «номерные» экологические классы, часто совпадающие с соответствующими европейскими, но не обязательно, то есть, например, российский пятый экологический класс (применительно к автомобилю, к топливу – К5) может быть аналогом Евро‑5, а может и не быть, и любые таблички на АЗС типа «Евро‑5» – это просто маркетинговый ход конкретного продавца, не имеющий отношения к действующим нормативам.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Ошибочка вышла» из журнала «За рулем» № 08 за 2026 год.