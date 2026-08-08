Чей калибр больше: топ-5 артиллерийских систем современных БМП

В основе рейтинга боевых машин пехоты — ключевой параметр их орудий

По определению, БМП должны быть защищены и вооружены лучше сходных по назначению бронетранспортеров. У нас, а Россия – родоначальник данного класса боевых машин, это правило соблюдается. А как с точки зрения вооружения выглядит российская техника на фоне всех остальных? Учитывая нынешнее обилие универсальных платформ, для сравнения возьмем только версии в конфигурации БМП.

5-е место. Bradley M2, США / FNSS ACV-19, Турция

БМП из Анкары имеет американские корни. В ее основе древний заокеанский бронетранспортер М113. С удлиненным корпусом (шесть катков на борт вместо пяти), увеличенной грузоподъемностью, усиленным бронированием и полноценной оружейной башней, но корней не утаить.

ACV-19 от компании FNSS. Турецкий производитель выжал максимум из устаревшей конструкции, но корни ветерана М113 все равно заметны.

В свою очередь, боевая машина пехоты Bradley в американской армии как раз и стала сменщиком M113. Обе БМП роднит главный калибр оружейных башен. Это 25-мм пушка Bushmaster M242 скорострельностью 200-500 выстрелов в минуту под снаряд 25х137 мм. Неплохое для своего времени орудие, но сейчас общемировая тенденция настойчиво ведет к увеличению калибров пушек БМП.

Американская БМП М2 от версии к версии наращивает защиту и электронную начинку, но остается с 25-мм пушкой. Из 900 снарядов боекомплекта 600 в укладках и лишь 300 готовы к стрельбе.

Масса ACV-19 составляет 18 тонн, экипаж – 3+9-10 человек, мощность двигателя – 350 л.с. Bradley тяжелее. Масса современных модификаций – 32-36 тонн, экипаж – 3+6-7 человек, мощность двигателя – 600 л.с.

4-е место. SPz Puma, Германия

Эта БМП сменила в Бундесвере устаревшую боевую машину Marder. Puma демонстрирует типично немецкий подход к проектированию бронетехники – здесь много «железа».

Немецкая Puma выглядит словно танк, но таковым не является. В огромной необитаемой башне всего лишь 30-мм пушка. Логика ясна: чем меньше калибр, тем больше боекомплект.

В длину – на полтора метра больше ACV-19 и на метр – Bradley. Масса – от 31,5 до 43 тонн, в зависимости от класса бронирования. Мощность двигателя на зависть даже танкам – 1088 л.с. А вот вместительность исполина не впечатляет: 3 человека экипаж и 6 десантников.

Главный калибр тоже не поражает. Puma вооружена автоматической пушкой Rheinmetall (Mauser) МК 30-2/ABM калибром 30 мм с боекомплектом 400 снарядов (200 из них в укладке) 30х173 мм. Скорострельность орудия – 200 выстрелов в минуту. Кстати, при увеличении калибра относительно Bushmaster M242 всего на 5 мм любопытно сравнить массу пушек. М242 весит 119 килограммов, масса МК-30 – 198 килограммов.

3-е место. BMC Altug 8x8 IFV, Турция

Новейшая колесная БМП из Измира. Размеры солидные (длина – 8 метров, высота – 4 метра), масса порядка 36 тонн. Экипаж – 3+9 человек. Мощность двигателя – 711 л.с. Принята на вооружение турецкой армии в 2025 году. Первые поставки запланированы на 2027 год.

Перспективная боевая машина Altug из Турции. В четырехтонной необитаемой башне 35-мм орудие. Боекомплект – 100 снарядов, остальное в укладках.

Дистанционно управляемое вооружение сконцентрировано в необитаемой башне Aselsan Korhan массой около 4 тонн. Главный калибр – автоматическая 35 мм пушка под натовский снаряд 35х228 мм. Боекомплект – 100 выстрелов плюс 200 в укладке.

А теперь от гигантов к БМП с относительно низким профилем, но еще более мощным вооружением.

2-е место. CV90, Швеция

Скандинавская боевая машина пехоты производства BAE Systems. При длине меньше семи и высоте меньше трех метров весит от 25 до 35 тонн, в зависимости от модификации и уровня защиты. Экипаж – 3+7-8 человек, мощность двигателя Scania – 550-1000 л.с.

Шведская БМП версии CV9035. Современное орудие, современное оснащение. Существуют модификации CV9030 и СV9040. Последние две цифры означают калибр орудия в миллиметрах.

Версия для шведской армии CV9040 оснащена башней с 40-мм автоматической пушкой Bofors 40/70 B под снаряд 40х365 мм. Скорострельность – 240-330 выстрелов в минуту. Боекомплект – 24 выстрела плюс 216 в механизированном барабане и укладках.

Дальнейшее развитие машины и поставки на экспорт привели к появлению версии CV9035 с автоматической 35-мм пушкой Bushmaster MK III под снаряд 35х228 мм. Скорострельность орудия – 200 выстрелов в минуту. Боекомплект – 70 снарядов плюс 146 в укладке. Этот Бушмастер имеет двойное обозначение 35/50, что означает – пушка путем замены небольшого числа деталей подлежит переделке под «умные» снаряды 50х319 мм.

1-е место. БМП-3М, Россия

Безоговорочный лидер. При длине 6,7 и высоте 2,3 метра масса БМП в базовом исполнении составляет 20,8 тонны. Экипаж – 3+7 человек. Мощность двигателя – 500 л.с. Козырь отечественной машины – башня с двумя орудиями!

БМП-3М модернизированная с учетом опыта СВО. Защита корпуса усилена экранами, по бокам башни появились решетки. Возможна установка заводского «мангала» и комплекса снижения заметности Накидка.

Главный калибр: нарезная пушка – пусковая установка 2А70 под унитарные 100 мм снаряды и противотанковые ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью. Ее боекомплект – 22 выстрела в автомате заряжания плюс 18 в укладке под сиденьями десанта. Скорострельность – 8-10 выстрелов в минуту.

Второй «ствол» спарен с главным калибром. Это автоматическая пушка 2А72 с двухленточным питанием под снаряды 30х165 мм. Скорострельность – 330 выстрелов в минуту. Боекомплект – 500 снарядов в двух лентах. Это мы еще три 7,62-мм пулемета оставили за кадром.

БМП-3М ведет огонь из 7,62-мм пулемета, спаренного с двумя пушками. Его боекомплект – 2000 патронов.

Вместо выводов приведем достоверный факт. Турецкий производитель бронетехники FNSS, упомянутый на 5-м месте с машиной ACV-19, в свое время упорно занимался наращиванием огневой мощи родственной машины ACV-15 (с чуть более коротким корпусом).

После долгих поисков лучший вариант был найден. Им стала модификация ACV-15 SW с двухпушечной башней от нашей БМП-3!

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