Масло в двигателе черное через 500 км после замены — меня обманули на СТО?
Масло почернело всего через 500 км после замены? Не спешите обвинять СТО – для начала стоит разобраться, когда это норма, а когда повод для подозрений.
Какого цвета должно быть моторное масло через 500 км пробега после замены?
В бензиновом двигателе свежее масло просто не успевает стать абсолютно черным за такой короткий пробег. Густой черный цвет на щупе почти наверняка говорит о том, что замену не делали. Дизель же чернит масло сажей практически мгновенно – для него черный цвет абсолютно нормален и не указывает на обман.
Простейший способ проверки – капнуть масло со щупа на белую бумагу.У бензинового мотора пятно масла должно оставаться полупрозрачным, без выраженного черного кольца в центре. Если же капля сразу растекается густым черным, а с момента замены прошло всего 500 км – скорее всего, масло вам просто не заменили.
Как не стать жертвой обмана при замене масла?
Самый надежный способ – лично присутствовать на процедуре. Так вы увидите, насколько грязным было отработанное масло, убедитесь, что установлен новый фильтр и залито действительно свежее масло, а не отработка.
Идеально приехать со своим маслом, особенно если вы уверены в продавце или у канистры есть проверочный код.Проверочный код у масла ZIK. Современные бренды защищают продукцию от подделок, и проверить код можно прямо на месте через мобильное приложение.
Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:
– Важный нюанс: не заказывайте замену масла «до кучи» с массой других работ. В таком случае мастер почти наверняка все сделает без вас, и вы никогда не узнаете, что именно залили в мотор. Лучше приехать специально для замены и спокойно наблюдать за процессом.
А вот если двигатель проходил серьезный ремонт, сервису можно доверять смелее. Мастер кровно заинтересован, чтобы мотор работал исправно, – ведь если он зальет некачественное масло, ремонт придется переделывать за свой счет.
Похожий метод быстрой проверки «За рулем» разбирал и для выхлопной системы.
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