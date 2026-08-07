АЗС с завышенными ценами — что там за топливо и можно ли заправляться?

Эксперт объяснил, откуда берутся гигантские ценники на топливо летом 2026-го

Сегодня уже никто не поймет, почему в 70-е годы бензин по 10 копеек за литр казался безумно дорогим. Какие бы там ни были зарплаты, но полный жигулевский бак всего за 3 руб. 90 коп. – это, по нынешним меркам, как-то совсем смешно. Однако тогда никто не смеялся. А сегодня, когда бензин отпускают, в среднем, по 70 рублей за литр, только и остается вспоминать что-то заезженное про нефтедобывающую страну. И – увы! – порой не обращать внимание на ценники. Важнее стало другое: есть ли на АЗС бензин или его там вообще нет?

В упомянутые советские времена все привыкли к тому, что цены на конкретные товары во всех магазинах одинаковые – что в Москве, что в Калязине. Однако изобилие товаров при этом наблюдалось совсем в других местах – в магазинах «Березка», на продвинутых рынках и у спекулянтов с фарцовщиками. Это было темой фельетонов (был такой жанр когда-то…), однако без работы герои таких прилавков никогда не оставались.

За нужный товар люди были готовы переплачивать. Не от богатства, а от безвыходности. Где в январе купить ребенку апельсинов на день рождения? Правильно – на рынке, втридорога. А задние тормозные цилиндры для Жигулей? Правильно – на ночном рынке у спекулянта. И это был хоть какой-то выход из ситуации.

Позднее во всем обвинили неправильный общественный строй, обозвав спекулянтов бизнесменами. Цены отпустили на свободу – бензин подорожал в 700 раз. Но это вовсе не стало гарантией того, что топливо должно теперь присутствовать круглосуточно на всех заправках страны. А коли так, то в критической ситуации надо опять бежать туда, где топливо все-таки есть.

Пусть и по сумасшедшей цене.

Дефицит топлива, частники и свободные цены

Причины нынешнего топливного дефицита всем известны – от летающих «птичек» до ремонтных работ и непродуманной логистики. В такой ситуации опять приходится вспоминать про спасительные варианты всех мастей – и они тут же дали о себе знать. Вдоль длиннющих очередей на АЗС снова начали бродить добрые люди с канистрами – мол, вам помочь? Цена? В Крыму она, по сообщениям с мест, доходила аж до 1000 рэ за литр. Сегодня там начали оживать АЗС, а потому аппетиты добрых людей снизились примерно до 200 рэ.

Товар находит потребителя. А что делать главе семейства, оказавшемуся в своей Гранте за тысячу километров от дома? Бак пустой, дети канючат, жена недобро смотрит… Утопить машину в море и пробиться на борт самолета? Или купить у доброго человека жидкость в канистре? А это точно бензин? Или морская вода?

Измученный водитель уже согласен на все. Но доверия к проходимцам с канистрами у него нет и быть не может. Вот если бы это продавалось на АЗС…

Частные АЗС

По названию бывает трудно понять, частная это заправка или еще какая-то? А кто-то скажет, что они сегодня, мол, все частные. Впрочем, вот пример из жизни автора: на ПАО «Евротранс» АЗС-49 в Пушкинском районе Московской области литр бензина АИ-95 продавали по 119 руб. 90 коп.

Заплатив указанную сумму, я был… доволен. Потому что альтернативы поблизости не было никакой.

Сразу отмечу, что на обратном пути пришлось посетить АЗС «Нефтемагистраль» – здесь литр стоил 92 руб. 99 коп. По сравнению с «Евротрансом» – подарок судьбы? А ближе к Москве увидел «Лукойл» с нулевыми ценниками на табло и очередью из десятка машин, ожидающих появление бензовоза. Назовем это альтернативным вариантом.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Получается, что АЗС с сильно завышенным ценами нужны? Да, наверное. Народ мечтал о свободе выбора – народ ее получил… Хотите заправиться любой ценой – пожалуйста! Когда топливо вернется на рынок в нормальных количествах, ценники частников быстро снизятся – иначе торговцы останутся без клиентов.

Из объективных оправданий их жадности вспомним про отсутствие у них собственной сырьевой базы, вследствие чего топливо доходит до них далеко не в первую очередь. Расплачиваемся за все, понятное дело, мы с вами. А жадность… Надо полагать, с ней сражается ФАС, которая выявляет синхронный необоснованный рост цен у нескольких независимых сетей в одном регионе.

Кстати, о других дорожных проблемах: почему так много слепящих машин и как с этим бороться, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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