Музей Транспорта Москвы рассказал, как менялись столичные автобусы

8 августа Москва отмечает 102 года со дня запуска первого регулярного городского автобусного маршрута

В 1924 году между Каланчевской площадью и Тверской Заставой начали курсировать британские «Лейланды» – первые машины, доказавшие москвичам, что автобус – это быстро и удобно. Сегодня, оглядываясь на век с лишним назад, мы вместе с Музеем Транспорта Москвы вспоминаем машины, которые меняли наше представление о комфорте.

«Сегодня автобусы и электробусы являются одними из самых популярных видов городского транспорта в Москве. Ежедневно на маршрутах Мосгортранса пассажиры совершают, в среднем, более 3 млн поездок. Историю столичного автобусного движения сохраняет Музей Транспорта Москвы. В его коллекции представлены уникальные экземпляры, которые участвуют в выставках, фестивалях ретротехники и специальных мероприятиях. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по реставрации исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В собрании музея представлены легендарные модели отечественного и зарубежного производства, ставшие неотъемлемой частью истории Москвы. Среди них – ЗИС-8 и ЗИС-154, ЗИЛ-158 и ЛиАЗ-677, а также Ikarus 280. Каждый из них можно будет увидеть в будущей постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы на Новорязанской улице.

«Для нас автобус – это не только важная веха в развитии городского транспорта, это, прежде всего, место человеческой памяти. В автобусах многие знакомились со своими вторыми половинками, ехали в первое путешествие и ежедневно проживали самые обычные, но от этого не менее важные моменты своей жизни. Поэтому каждый автобус в нашей коллекции – это целая история, которую мы бережно храним и рассказываем нашим посетителям через выставки, фестивали и просветительские мероприятия.

За шесть лет специалисты Музея Транспорта Москвы восстановили более 130 транспортных средств, среди которых автобусы ЗИЛ-158, ЛАЗ-697М «Турист», КАвЗ-663, Ikarus 180 и Ikarus 280. Каждая такая реставрация позволяет вернуть к жизни не только уникальную машину, но и память об эпохе и людях, которые ее создали», – рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

ЗИС-8

Этот автобус, несмотря на свой неказистый вид (а может, и благодаря ему), вывозил на своих плечах и шестицилиндровом моторе практически все пассажирские маршруты СССР.

Выпускался ЗИС-8 в своем классическом заводском виде недолго, менее трех лет – с начала 1934 по середину 1936 года. Он был результатом эволюции предшествующего автобуса АМО-4 (завод ЗИС до 1931 года именовался АМО), отличаясь, в основном, чуть более совершенным, но при этом более простым шасси. Внешне же АМО и ЗИС выглядели как близнецы.

ЗИС-154

В конце 1940-х проблема пассажирских перевозок в крупных городах стояла особенно остро. Для ее решения были разработаны амбициозные модели трех видов транспорта, частично унифицированные между собой: троллейбус МТБ-82, трамвай МТВ-82 и автобус ЗИС-154. Их кузова собирались из унифицированных секций, использовались единообразные стекла, поручни и сиденья. Однако, в отличие от троллейбуса и трамвая, получивших рамы, автобус ЗИС-154 был построен с несущим кузовом.

Главным новшеством стало сочетание дизельной генераторной силовой установки и электрической трансмиссии – это позволило обойтись без коробки передач. При такой схеме дизельный двигатель приводил в движение генератор, вырабатывающий энергию для питания тягового электродвигателя, который, в свою очередь, через короткий карданный вал крутил ведущие колеса. Опытный образец ЗИС-154 был построен в декабре 1946 года, а первую партию выпустили к 800-летию Москвы, летом 1947-го.

В конструкции автобуса было множество технических новинок: заднее расположение силового агрегата, автоматические двери для входа и выхода, регулируемое водительское сиденье, а также электрическая трансмиссия. На первых ЗИС-154 устанавливали американские двигатели GMC-4-71, позже их заменили советским адаптированным аналогом – моделью ЯАЗ-204Д.

Однако из-за недостатков конструкции, сложностей в обслуживании, слишком шумного и дымного двигателя производство модели в 1950 году было прекращено. Ее сменил более простой в изготовлении и эксплуатации ЗИС-155.

ЗИЛ-158

Он стал модернизацией предшественника, ЗИС-155. Инженеры увеличили колесную базу, доработали эргономику и серьезно поработали над дизайном. С 1957 года машину собирали на ЗИЛе, а с 1959-го производство передали на Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Модель выпускали до 1970 года, а тираж перевалил за 70 тысяч экземпляров. В Москве «сто пятьдесят восьмые» работали до конца 70-х, запомнившись москвичам как настоящие «рабочие лошадки» столичных улиц.

ЛиАЗ-677

Пожалуй, самый узнаваемый советский автобус. Когда в конце 60-х он вышел на улицы, это был настоящий прорыв: автоматическая коробка передач, которую впервые в СССР установили на серийном автобусе, и мягкая пневмоподвеска. Именно из-за плавности хода, которая сглаживала все неровности московских дорог, его и прозвали «луноходом».

Сегодня ЛиАЗ-677 – символ целого поколения, и с этим символом можно познакомиться вживую. Мобильный творческий клуб проекта «Привет, Москва!» на базе восстановленного ЛиАЗ-677Б продолжает радовать горожан на фестивалях. Внутри автобуса проходят творческие мастер-классы для всей семьи.

Ikarus-280

Изначально венгры планировали поставлять «Икарусы» со сложной чехословацкой автоматической трансмиссией Praga. Однако в условиях жесткой эксплуатации в советских автопарках автоматы быстро выходили из строя, а чинить их было нечем.

Тогда по требованию советской стороны прямо на конвейере в Будапеште на автобусы стали устанавливать простую и неубиваемую механическую коробку передач. Это решение превратило «Икарус» в эталон долговечности.

До 2001 года в нашу страну поступило более 32 тысяч «гармошек» – больше половины всего мирового выпуска модели! В Музее Транспорта Москвы автобус представлен в самой распространенной для столицы модификации – 280.33 образца второй половины 1980-х годов Каждый из этих автобусов хранит в себе инженерные решения своего времени.

Музей Транспорта Москвы продолжает бережно сохранять эти «живые» документы. Подробнее прочитать об истории отдельных автобусов, включая первый рейсовый автобус столицы, английский «Лейланд», можно в изданиях музея. Например, в книге « Автобус "Лейланд". Серия "Жизнь замечательных машин"» вы узнаете, как в городе, где основным транспортом был трамвай, в 1920-х годах появился автобус и почему первые машины приехали из Великобритании. В издании «Автобусы. Каталог коллекции Музея Транспорта Москвы. Том 1» представлены биографии 15 моделей автобусов и одного прицепа, охватывающие более века отечественной истории.

О музее

Музей Транспорта Москвыー это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.