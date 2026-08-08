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Музей Транспорта Москвы рассказал, как менялись столичные автобусы

8 августа Москва отмечает 102 года со дня запуска первого регулярного городского автобусного маршрута

В 1924 году между Каланчевской площадью и Тверской Заставой начали курсировать британские «Лейланды» – первые машины, доказавшие москвичам, что автобус – это быстро и удобно. Сегодня, оглядываясь на век с лишним назад, мы вместе с Музеем Транспорта Москвы вспоминаем машины, которые меняли наше представление о комфорте.

Музей Транспорта Москвы рассказал, как менялись столичные автобусы

«Сегодня автобусы и электробусы являются одними из самых популярных видов городского транспорта в Москве. Ежедневно на маршрутах Мосгортранса пассажиры совершают, в среднем, более 3 млн поездок. Историю столичного автобусного движения сохраняет Музей Транспорта Москвы. В его коллекции представлены уникальные экземпляры, которые участвуют в выставках, фестивалях ретротехники и специальных мероприятиях. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по реставрации исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В собрании музея представлены легендарные модели отечественного и зарубежного производства, ставшие неотъемлемой частью истории Москвы. Среди них – ЗИС-8 и ЗИС-154, ЗИЛ-158 и ЛиАЗ-677, а также Ikarus 280. Каждый из них можно будет увидеть в будущей постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы на Новорязанской улице.

Музей Транспорта Москвы рассказал, как менялись столичные автобусы

«Для нас автобус – это не только важная веха в развитии городского транспорта, это, прежде всего, место человеческой памяти. В автобусах многие знакомились со своими вторыми половинками, ехали в первое путешествие и ежедневно проживали самые обычные, но от этого не менее важные моменты своей жизни. Поэтому каждый автобус в нашей коллекции – это целая история, которую мы бережно храним и рассказываем нашим посетителям через выставки, фестивали и просветительские мероприятия.

За шесть лет специалисты Музея Транспорта Москвы восстановили более 130 транспортных средств, среди которых автобусы ЗИЛ-158, ЛАЗ-697М «Турист», КАвЗ-663, Ikarus 180 и Ikarus 280. Каждая такая реставрация позволяет вернуть к жизни не только уникальную машину, но и память об эпохе и людях, которые ее создали», – рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

ЗИС-8

Этот автобус, несмотря на свой неказистый вид (а может, и благодаря ему), вывозил на своих плечах и шестицилиндровом моторе практически все пассажирские маршруты СССР.

Выпускался ЗИС-8 в своем классическом заводском виде недолго, менее трех лет – с начала 1934 по середину 1936 года. Он был результатом эволюции предшествующего автобуса АМО-4 (завод ЗИС до 1931 года именовался АМО), отличаясь, в основном, чуть более совершенным, но при этом более простым шасси. Внешне же АМО и ЗИС выглядели как близнецы.

ЗИС-154

В конце 1940-х проблема пассажирских перевозок в крупных городах стояла особенно остро. Для ее решения были разработаны амбициозные модели трех видов транспорта, частично унифицированные между собой: троллейбус МТБ-82, трамвай МТВ-82 и автобус ЗИС-154. Их кузова собирались из унифицированных секций, использовались единообразные стекла, поручни и сиденья. Однако, в отличие от троллейбуса и трамвая, получивших рамы, автобус ЗИС-154 был построен с несущим кузовом.

Главным новшеством стало сочетание дизельной генераторной силовой установки и электрической трансмиссии – это позволило обойтись без коробки передач. При такой схеме дизельный двигатель приводил в движение генератор, вырабатывающий энергию для питания тягового электродвигателя, который, в свою очередь, через короткий карданный вал крутил ведущие колеса. Опытный образец ЗИС-154 был построен в декабре 1946 года, а первую партию выпустили к 800-летию Москвы, летом 1947-го.

В конструкции автобуса было множество технических новинок: заднее расположение силового агрегата, автоматические двери для входа и выхода, регулируемое водительское сиденье, а также электрическая трансмиссия. На первых ЗИС-154 устанавливали американские двигатели GMC-4-71, позже их заменили советским адаптированным аналогом – моделью ЯАЗ-204Д.

Однако из-за недостатков конструкции, сложностей в обслуживании, слишком шумного и дымного двигателя производство модели в 1950 году было прекращено. Ее сменил более простой в изготовлении и эксплуатации ЗИС-155.

ЗИЛ-158

Он стал модернизацией предшественника, ЗИС-155. Инженеры увеличили колесную базу, доработали эргономику и серьезно поработали над дизайном. С 1957 года машину собирали на ЗИЛе, а с 1959-го производство передали на Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Модель выпускали до 1970 года, а тираж перевалил за 70 тысяч экземпляров. В Москве «сто пятьдесят восьмые» работали до конца 70-х, запомнившись москвичам как настоящие «рабочие лошадки» столичных улиц.

ЛиАЗ-677

Пожалуй, самый узнаваемый советский автобус. Когда в конце 60-х он вышел на улицы, это был настоящий прорыв: автоматическая коробка передач, которую впервые в СССР установили на серийном автобусе, и мягкая пневмоподвеска. Именно из-за плавности хода, которая сглаживала все неровности московских дорог, его и прозвали «луноходом».

Сегодня ЛиАЗ-677 – символ целого поколения, и с этим символом можно познакомиться вживую. Мобильный творческий клуб проекта «Привет, Москва!» на базе восстановленного ЛиАЗ-677Б продолжает радовать горожан на фестивалях. Внутри автобуса проходят творческие мастер-классы для всей семьи.

Ikarus-280

Изначально венгры планировали поставлять «Икарусы» со сложной чехословацкой автоматической трансмиссией Praga. Однако в условиях жесткой эксплуатации в советских автопарках автоматы быстро выходили из строя, а чинить их было нечем.

Тогда по требованию советской стороны прямо на конвейере в Будапеште на автобусы стали устанавливать простую и неубиваемую механическую коробку передач. Это решение превратило «Икарус» в эталон долговечности.

До 2001 года в нашу страну поступило более 32 тысяч «гармошек» – больше половины всего мирового выпуска модели! В Музее Транспорта Москвы автобус представлен в самой распространенной для столицы модификации – 280.33 образца второй половины 1980-х годов Каждый из этих автобусов хранит в себе инженерные решения своего времени.

Музей Транспорта Москвы рассказал, как менялись столичные автобусы

Музей Транспорта Москвы продолжает бережно сохранять эти «живые» документы. Подробнее прочитать об истории отдельных автобусов, включая первый рейсовый автобус столицы, английский «Лейланд», можно в изданиях музея. Например, в книге « Автобус "Лейланд". Серия "Жизнь замечательных машин"»  вы узнаете, как в городе, где основным транспортом был трамвай, в 1920-х годах появился автобус и почему первые машины приехали из Великобритании. В издании «Автобусы. Каталог коллекции Музея Транспорта Москвы. Том 1»  представлены биографии 15 моделей автобусов и одного прицепа, охватывающие более века отечественной истории.

О музее

Музей Транспорта Москвыー это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.

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