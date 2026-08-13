Лада Искра из парка «За рулем»: первые проблемы с электроникой — но есть решение

Лада Искра: что изменилось с обновлением прошивки

Счастливой жизни с Искрой с самого начала мешали несколько огрехов электронного толка. К моему удивлению, почти все они решились обновлением ПО на первом техобслуживании.

Основной претензией к машине было занижение скорости аналоговым спидометром. Цифровой на центральном дисплее работал корректно, на него же, к счастью, ориентировались круиз-контроль и ограничитель скорости. Но всё равно так быть не должно. Новая прошивка, загруженная дилером на ТО-1, убрала дефект. Теперь показания двух спидометров сходятся. Они на 2-3 км/ч ниже скорости по GPS, что абсолютно правильно.

Лада Искра из парка «За рулем»

Искра очень сильно убирала яркость подсветки комбинации приборов при срабатывании датчика света. В темное время никаких проблем. А вот днем в тоннеле или под мостом инструментарий становился абсолютно нечитаемым. Как и в случае с подвирающим спидометром, из-за этого был шанс налететь на штраф за превышение скорости. Алгоритм скорректировали, просадка яркости стала минимальной, практически незаметной. При этом и в темноте нет дискомфорта.

Прошивка укрупнила шрифт комбинации приборов.

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Ни на что не влияющим, но слышимым сбоем были регулярные щелчки реле центрального замка. Согласно выставленной настройке, двери автоматически блокируются после начала движения. Но происходить это должно один раз. Искра же пыталась повторно закрыть замки при каждом трогании с места. Этот глюк тоже пока не возвращался.

Показания цифрового и аналогового спидометров перестали различаться.

Внезапным новшеством стало изменение графики на дисплее комбинации приборов. Изначально он был копией Renault Arkana и Duster второго поколения. Не меняя компоновку и блоки данных, вазовцы сделали шрифт крупнее и жирнее. Результат – считывать информацию стало легче. Полезно! Плюс добавили стрелочку, указывающую, по какому борту расположен лючок бензобака.

Из неудобств остались не самые адекватные алгоритмы работы датчиков света и дождя. Изменить их можно только заменой детали.

У скептиков уже наверняка вертится вопрос, почему было не сделать так изначально.

Возражу: очень у многих «китайцев» на просторных ЖК-дисплеях ряд ключевых параметров выводится так мелко, что без очков не увидишь. И ничего не меняется годами и поколениями машин, будто это незыблемая традиция.

Вазовцы же выжали максимум из небольшого монохромного экранчика.

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