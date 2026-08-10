Соболь NN: 15 000 км уже позади

Ресурсный тест полноприводного Соболя NN перевалил через экватор

Мы проехали на полноприводном Соболе NN 15 тысяч километров. В основном под колесами был асфальт. Но и асфальтовые дороги вдалеке от Москвы далеки от совершенства. После таких поездок создается впечатление, что подвеска Соболя просто неубиваема. При этом она довольно комфортна — длительная езда на скоростях под 120 км/ч по автомагистралям сопоставима с поездкой на легковом автомобиле.

Это же можно сказать и об удобстве управления.

На высоте шумоизоляция салона и система кондиционирования воздуха — она раздельная для водителя и переднего пассажира, а также для пассажиров второго и третьего рядов.

На сегодняшний день израсходовано 2100 литров дизельного топлива.

Никаких поломок как не было, так и нет. Рабочая лошадка пашет без сбоев.

В следующей серии мы сделаем акцент на бездорожье.