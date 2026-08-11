Размеры парковочных мест во дворе можно изменить — и вот как это сделать
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Мы – многодетная семья, пользуемся минивэном. На парковке обычно не хватает ширины места, чтобы открыть двери и комфортно высадиться с обеих сторон. А если встаешь не по разметке, делают замечания соседи и даже сотрудники ГАИ.
Каковы минимальные размеры парковки и куда обратиться, чтобы их увеличить?
Матвейчук Л. А., г. Санкт-Петербург
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вопросы создания парковок общего пользования относит к полномочиям органов местного самоуправления.
При обустройстве парковок в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимается во внимание мнение собственников помещений в данных домах.
В соответствии со Сводом правил СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» СНиП 21–02–99* (утвержден приказом Минстроя России от 5 октября 2023 г. N 718/пр) минимальный размер машиноместа для автомобиля на парковках составляет 5,3×2,5 м.
- О том, эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу, рассказано тут.
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