Размеры парковочных мест во дворе можно изменить — и вот как это сделать

Глава ГАИ рассказал, кто отвечает за обустройство парковочных мест во дворах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Мы – многодетная семья, пользуемся мини­вэном. На парковке обычно не хватает ширины места, чтобы открыть двери и комфортно высадиться с обеих сторон. А если встаешь не по разметке, делают замечания соседи и даже сотрудники ГАИ.

Каковы минимальные размеры парковки и куда обратиться, чтобы их увеличить?

Матвейчук Л. А., г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вопросы создания парковок общего пользования относит к полномочиям органов местного самоуправления.

При обустройстве парковок в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимается во внимание мнение собственников помещений в данных домах.

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В соответствии со Сводом правил СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» СНиП 21–02–99* (утвержден приказом Минстроя России от 5 октября 2023 г. ­N 718/пр) минимальный размер машиноместа для автомобиля на парковках составляет 5,3×2,5 м.

О том, эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу, рассказано тут.