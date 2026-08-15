Как навести порядок в багажнике кроссовера — неожиданный способ
Приобрел набор инструментов, но в багажнике кроссовера Nissan Qashqai первого поколения нет специального места для него, как и почти во всех машинах.
Зафиксировал набор с помощью ремней для груза, пропущенных под чехлами задних сидений. Места набор практически не занимает. Доступ к нему прост, нужно лишь опустить спинку сидения.
С. Гайнаншин, Свердловская область
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