Как навести порядок в багажнике кроссовера — неожиданный способ

Читатель «За рулем» закрепил набор инструмента в багажнике с помощью ремней

Приобрел набор инструментов, но в багажнике кроссовера Nissan Qashqai первого поколения нет специального места для него, как и почти во всех машинах.

Зафиксировал набор с помощью ремней для груза, пропущенных под чехлами задних сидений. Места набор практически не занимает. Доступ к нему прост, нужно лишь опустить спинку сидения.

С. Гайнаншин, Свердловская область

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE

Набор инструментов, прикрепленный ремнями к спинке сиденья

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