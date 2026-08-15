Кто длиннее: топ-3 самых протяженных армейских машин

«За рулем» составил рейтинг военной техники армии России

За основу рейтинга возьмем габариты техники. Только на гражданке можно загнать размеры транспорта и грузов в прокрустово ложе стандартов. При разработке вооружений, конечно, тоже есть определенные ориентиры. Но ствол пушки при транспортировке пополам не согнешь, тяжелый танк без трала с множеством осей не перевезешь и ракету, словно телескопическую антенну, не сложишь. Для перемещения оружия с места на место создают специальные машины. Порой негабаритные и непривычно вытянутые.

3-е место. Самоходные артиллерийские системы на шасси БАЗ-6910-027

Полноприводные машины Брянского автозавода колесной формулы 8х8 стали носителями мощных орудий калибром 152 мм.

САУ 2С44 Гиацинт-К на шасси БАЗ-6910-027. Размещение огромного дальнобойного (до 30 км осколочно-фугасным снарядом) орудия потребовало применения соответствующего колесного носителя.

Существует две модификации: САУ 2С43 Мальва с гаубицей 2А64 и САУ 2С44 Гиацинт-К с пушкой 2А36.

Длина самоходных установок составляет 13 метров. Для сравнения, это больше аналогичного параметра внушительного защитника неба ЗРПК Панцирь на шасси КАМАЗ-6560 (там «всего» 11 метров). БАЗ-6910-027 оснащен дизельным двигателем ТМЗ-8424-10-033 мощностью 470 л.с. Кабина увеличенного объема бронирована, вмещает расчет из 5 военнослужащих. Снаряженная масса автомобиля составляет 18 тонн, грузоподъемность – 20 тонн, максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 1000 км.

2-е место. КАМАЗ-65225/65221 с полуприцепом ЧМЗАП-9990-073

На армейском языке данный вид транспорта называется МТКТ (многоосный тяжелый колесный тягач). На сленге – танковоз. А проще говоря, автопоезд для перевозки бронетехники. Тягачом выступают армейские версии КАМАЗ-65225 с двускатной ошиновкой колес задних осей или КАМАЗ-65221 с односкатной ошиновкой. Длина грузовиков составляет 7,3 метра. Вроде бы немного. А вот наиболее распространенный для военных целей полуприцеп Челябинского машиностроительного завода коротким не назовешь: в нем 14 метров.

КАМАЗ с тралом для перевозки бронетехники. Модель 65221 выдают односкатные задние колеса. Такой тягач обладает лучшей проходимостью, но меньшей грузоподъемностью в сравнении с КАМАЗ-65225. Грузоподъемность же самого прицепа сделана с запасом до 60 тонн.

Суммарная же длина автопоезда получается порядка 18 метров. Тягачи из Набережных Челнов оснащены дизельными двигателями КАМАЗ-740 мощностью 400 л.с., трансмиссии – полноприводные 6х6 с механическими 16-ступенчатыми коробками передач в составе, кабины трехместные. Максимальная скорость – 80 км/ч. Снаряженная масса грузовика – 10,9 (11,4) тонны. Полная масса автопоезда – 75 (62,7) тонн. Полная масса буксируемого прицепа – 64 (51,2) тонны. В скобках – данные для тягача с односкатной ошиновкой.

1-е место. МЗКТ-79221

Большой ракете – большой грузовик!

Шасси Минского завода колесных тягачей применяют в ракетных войсках стратегического назначения для мобильных комплексов Тополь-М и Ярс. На их базе строят пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. Собственно, уникальное оружие и задает основные параметры машины: ее длина – больше 22 метров!

На борту V-образный 12-цилиндровый дизель ЯМЗ-847.1 рабочим объемом 26 литров и мощностью 800 л.с. Трансмиссия полноприводная, колесной формулы 16х16, коробка передач автоматическая, подвеска независимая гидропневматическая.

У МЗКТ-79221 не только полный привод 16х16. Колеса трех передних и трех задних осей еще и управляемые.

Кабин две. Правая – одноместная, левая – двухместная. Снаряженная масса – 44 тонны, полная масса – 124 тонны, грузоподъемность – 80 тонн. Максимальная скорость – 45 км/ч. Запас хода – 500 км.

Задача этого монстра – возить транспортно-пусковой контейнер с ракетой диаметром почти два метра, длиной 22,6 метра с боеголовкой и массой 46,5 тонн!

В данном случае перед нами не пусковая установка, а макет ракеты на шасси МЗКТ. Полное название изделия – машина сопровождения комплекса Ярс. Служит для проверки дорог, мостов, поворотов на пути следования и для обучения вождению водителей мобильных комплексов РВСН.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!