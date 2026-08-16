Рама, полный привод и 25 мест: самые вместительные советские внедорожники

Эксперт Канунников: по производству полноприводных автобусов СССР, скорее всего, занимал 1-е место в мире

Самые большие внедорожники

В истории мирового автомобилестроения многоместные внедорожники, в том числе и автобусы, известны. Скажем, в 1970-е для Южной Америки, Африки и Азии в Венгрии собирали полноприводные Ikarus класса 8,5 м и 10 м со 192-сильным дизелем.

В Китае делали полноприводный Dongfeng со 140-сильным двигателем Cummins. Американская фирма Marmon-Herrington, известная переделками автомобилей самых разных классов на полный привод, соорудила и аналогичный автобус International.

Но ни в одной стране подобные конструкции не делали крупносерийно. Да и такого разнообразия многоместных вездеходов не было.

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На вахту

Вахтовка ВАБ-2213 Буденновского машиностроительного завода на шасси ГАЗ-66.

Многочисленный и разнообразный класс таких машин в Союзе – так называемые вахтовки. На грузовое шасси со стандартной кабиной ставили кузова автобусного типа. Кстати, по крайней мере, некоторые версии оснащали и вполне полноценным отоплением. Таким был Урал с сакраментальной надписью «Люди», который хорошо помню по службе в армии.

КАвЗ-4224 на шасси Урал-4320.

Вахтовки – самые дешевые варианты автобусов делали и на шасси УАЗ, а также ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и Урал-375. Позднее такие кузова ставили и на шасси полноприводных грузовиков КАМАЗ. Строили такие машины несколько десятков заводов по всей стране. Конструкция кузова и пассажирской двери зависела от конкретного предприятия. Некоторые поздние вахтовки оснащали даже сдвижной дверью.

Вахтовка НЗАС (НефАЗ)-42111 на шасси КАМАЗ.

Работали такие машины в самых разных регионах. Мест, где полноприводные машины чувствуют себя уверенней обычных, в нашей стране, как известно, хватает. Для армии аналогичные конструкции делали армейские ремзаводы. Они же производили и многоместные полноприводные автомобили с оригинальными кузовами.

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