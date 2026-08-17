Чем Тойота из Китая отличается от Тойоты из Японии?
Эксперт «За рулем» назвал особенности авто глобальных брендов, произведенных в Китае
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Насколько автомобили некитайских брендов (Toyota, Mazda, Skoda, BMW, Audi и других), привезенные из Китая и сделанные для местного рынка, уступают по надежности и долговечности «оригинальным»?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, «За рулем»:
– Если речь о глобальных брендах (BMW, Toyota, Audi, Skoda), то практически не уступают.
Как правило, заводы работают по единым стандартам концернов, с тем же оборудованием и контролем качества.
Разница – в соответствии запросам внутреннего китайского рынка. Чаще всего это проявляется в настройках и комплектациях, а иногда – в антикоррозийной защите: у некоторых моделей для китайского рынка она слабее.
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