Чем Тойота из Китая отличается от Тойоты из Японии?

Эксперт «За рулем» назвал особенности авто глобальных брендов, произведенных в Китае

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Насколько автомобили некитайских брендов (Toyota, Mazda, Skoda, BMW, Audi и других), привезенные из Китая и сделанные для местного рынка, уступают по надежности и долговечности «оригинальным»?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Если речь о глобальных брендах (BMW, Toyota, Audi, Skoda), то практически не уступают.

Как правило, заводы работают по единым стандартам концернов, с тем же оборудованием и контролем качества.

Разница – в соответствии запросам внутреннего китайского рынка. Чаще всего это проявляется в настройках и комплектациях, а иногда – в антикоррозийной защите: у некоторых моделей для китайского рынка она слабее.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О том, почему привезти машину под заказ теперь рискованно, рассказано тут.