«Не гоняйтесь за дешевизной»: что сегодня нужно знать о свечах зажигания

Александр Алешин рассказал о подделках и выборе свечей зажигания на рынке РФ

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора Никита Гудков обсудил состояние российского рынка свечей зажигания с Александром Алешиным, директором по продажам и маркетингу компании «Энгельс Свечи зажигания».

– Жизнь меняется, рынок автомобилей тоже: дизельных машин стало меньше, электромобилей – чуть больше. Как это влияет на рынок свечей зажигания?

– Рынок свечей формирует парк автомобилей, который есть в стране. Он большой, изменения идут, но не слишком динамично. По-прежнему треть рынка занимают машины российского производства. Старый парк с простыми свечами и частой заменой постепенно замещается новыми, более технологичными автомобилями, где свечи дороже, но служат дольше. Эти два разнонаправленных процесса балансируют рынок, который держится примерно на уровне 65-70 миллионов штук и носит волнообразный характер.

– Из этих 70 миллионов сколько приходится на российское производство, а сколько на импорт? Кто сейчас доминирует?

– Примерно 20% спроса мы закрываем своим производством в России. Остальное – импорт, и здесь сейчас по понятным причинам лидируют китайские производители. При этом старые известные бренды, официально ушедшие с рынка, физически присутствуют в большом количестве. Мы сравнивали структуру рынка 2022 года и прошлого, 2025 года и были удивлены: доля премиальных свечей известных марок почти не изменилась. Свечи этих брендов исключены из списка параллельного импорта, но по независимым каналам они все равно попадают в страну.

– Подделок стало больше?

– Существенно больше. Все привыкли к распродажам, акциям, скидкам, и это породило у потребителя уверенность, что задешево можно купить хороший товар. Этим активно пользуются недобросовестные производители. Примерно половина СТО говорят, что сталкиваются с подделками. Ответственные дистрибьюторы борются с этим, но желание сэкономить никуда не уходит.

– Какие бренды сегодня выпускает ваш завод и подделывают ли их?

– Мы начинали еще в Советском Союзе, тогда появился бренд Z, хорошо известный владельцам советского автопрома. В 1996 году пришла компания Bosch, купила завод, и мы стали производить свечи и под брендом Z, и под маркой Bosch, поставляя их на конвейеры мировых автопроизводителей. В 2022 году Bosch ушел из России, завод сменил владельца, и в 2023 году появился новый бренд – Meteor. В 2024 году владельцем стала компания Severgroup, мы вошли в периметр Cordiant и добавили в портфолио еще один бренд – Cordiant.

Сейчас производим свечи под тремя марками: Z, Meteor и Cordiant. Meteor пока молодой, с подделками не сталкивались, а Z – да, подделывают. Был прецедент, когда под брендом, похожим до степени смешения, пытались «выехать» на нашей узнаваемости, но мы обратились в Роспатент и ФАС, и регистрацию того знака сняли.

– Как простому автолюбителю обезопасить себя от подделок, если он выбирает свечи сам, а не в автосервисе?

– Просто вспомните сказку Пушкина: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!» Если продукция известного бренда оценивается в разы дешевле – это первый сигнал.

Покупайте у проверенных продавцов: любой ответственный производитель указывает официальных партнеров. Проверяйте сертификаты – они должны быть и у производителя, и в точке продаж.

Обращайте внимание на упаковку: обязательная маркировка, знак ЕАC, информация на русском языке, качество полиграфии. Мы, например, наносим лазером артикул и тип-формулу прямо на упаковку. Нашу индивидуальную упаковку можно вскрыть только один раз, поэтому если коробка уже открыта – это повод задуматься: то ли лежит в коробке, что было изначально? Конечно, никто не отменял органолептический контроль, но большинству потребителей он ничего не даст.

– Производитель пишет, что свеча иридиевая. Какой процент иридия должен быть в электроде, чтобы это можно было так называть? Стандарт на этот счет есть?

– Содержание иридия в сплаве может варьироваться, и в качественных свечах используют разные сплавы. Проблема в том, что потребитель сам не сможет определить, есть ли заявленный металл на самом деле. Недавнее исследование показало, что у многих производителей вместо иридия другой металл.

Поэтому следите за публикациями, обращайте внимание на исследования и выбирайте бренды, которые попадают в топ как полностью соответствующие заявленным характеристикам.

– Как правильно подобрать свечу под свой двигатель, если в инструкции только непонятный набор цифр и букв?

– Самый простой способ – обратиться к профессионалам, которые подберут свечу по марке и характеристикам автомобиля. Если вы уже меняли свечи у дилера, в документах есть номер оригинальной свечи – по нему на сайтах производителей или крупных дистрибьюторов можно найти подходящий аналог. Но самый надежный путь – не брать риски на себя, довериться специалистам, которые к тому же отвечают за качество подбора.

– Правительство разрешило продажу бензина экологических классов 2, 3 и 4. Насколько это критично для свечей зажигания и что делать водителям, если другого топлива нет?

– Для свечей важнее не экологический класс, а качество топлива – наличие лишних присадок. От экологического класса скорее пострадают другие системы автомобиля. Если другого бензина нет, а ехать надо – выбор всегда за водителем. Но если после заправки появляются пропуски зажигания или двигатель троит, обратитесь на сервис. Если свеча уже не в нужном состоянии – поменяйте. Благо даже самый дорогой комплект теперь сопоставим по цене с одной заправкой.

– Есть ли смысл в простой атмосферный двигатель, например вазовский 1.6, ставить дорогие иридиевые свечи вместо обычных?

– Если у вас есть стандартные свечи и есть свечи с драгметаллами – выбор за вами. Если вам комфортно менять свечи чаще, берите простые. Если хотите увеличить ресурс и менять реже – обратите внимание на иридиевые, даже если они дороже. Но здесь важно точно убедиться, что такие свечи подходят именно для вашего двигателя. Не подбирайте по косвенным признакам – посмотрите каталог на сайте производителя или проконсультируйтесь у крупных дистрибьюторов. Не рискуйте, обратитесь к профессионалам, а уж выбор – за вашим кошельком.

– Свеча – узел достаточно простой, состоит из 10-15 компонентов. Можно ли там придумать что-то новое или технологии уже исчерпали себя?

– Свечи технологически следуют за двигателями. Если у автопроизводителей меняются подходы к топливовоздушной смеси, поджигу, конструкции – свечи адаптируются. На современных двигателях все чаще стоят свечи с большим ресурсом – за счет драгметаллов. Диаметр становится меньше, длина резьбы больше. Это ответ на запросы производителей двигателей. Новые материалы ищут постоянно: экспериментируют со сплавами, чтобы добиться надежности, меньшего выгорания и долгого срока службы, сохраняя баланс между характеристиками и стоимостью.

– Сейчас порядка 70% новых машин – китайские, в основном с турбомоторами. Когда эти машины выйдут на вторичный рынок, изменится ли расклад на рынке свечей?

– Глобально расклад не поменяется. Рынок идет за парком автомобилей. «Китайцев» станет больше – появятся и соответствующие свечи. Мы как производитель уже сегодня готовы закрыть 93% потребностей российского рынка и серьезно расширяем покрытие именно под китайские автомобили. Надеемся, что государство продолжит наводить порядок с неофициальным импортом и бороться с контрафактом – это создаст окно возможностей для ответственных локальных производителей.

Мы, например, даем конечному потребителю прямую гарантию: можно обратиться не к продавцу, не к СТО, а прямо на завод. Потому что мы уверены в качестве – в этом году у нас меньше двух гарантийных случаев на миллион свечей. Для премиальных брендов Meteor и Cordiant действует безусловная гарантия: зарегистрировав покупку, в течение 60 дней можно вернуть свечу по любой причине, кроме вандализма, и мы заменим ее бесплатно.

– С какими проблемами чаще всего обращаются клиенты?

– Самая распространенная проблема – неправильная установка, чаще всего – момент затяжки. Люди жалуются на качество, а когда начинаем разбираться, оказывается, что машину обслуживал неподготовленный персонал.

Особенно это важно для современных свечей малого диаметра, которые уже пошли и на вазовские модели. Поэтому мы проводим техническое обучение для СТО, магазинов и продавцов – чтобы сократить риск ошибок.