Топливный кризис и модернизация: как предотвратить кражу бензина

Ларгус из парка «За рулем» получил простейшую, но эффективную защиту бензобака

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ

– АВТОВАЗ Год выпуска – 2012

– 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года

– с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 166 500 км

На протяжении 14 лет редакционный Ларгус обходился без запирания топливного бака – беспроблемно служила простейшая заводская пробка с трещоткой ограничения момента затяжки. Но ситуация с топливом заставила приобрести пробку с замком и двумя ключами за 700 рублей.

Дело в том, что из любопытства я попробовал откачать бензин в канистру. Резиновый шланг внутренним диаметром 8 мм удалось, правда, не без труда, протолкнуть через горловину бака примерно на 1,2 м, и он достал до бензина. Никаких сеток в ней нет, мешает только тоненькая подпружиненная пластинка-клапан из нержавеющей стали. Вставить шланг она позволит, а назад его выдрать, помяв клапан, жулик не постесняется. Лучше не искушать его.

Ситуация с топливом заставила приобрести для лючка бензобака пробку с замком.

О типичных неисправностях, которым подвержен дорестайлинговый Лада Ларгус, «За рулем» рассказал тут.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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