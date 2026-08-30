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Всё пошло не так: Москвич-2141 — каким он не был

Эксперт Канунников объяснил, почему Москвич-2141 был заранее обречен на провал

На долгожданный революционный для АЗЛК автомобиль у завода и потребителей были огромные надежды. Но все пошло не совсем так, как планировали. А потом – совсем не так…

Москвич-2141 – громкая и многообещающая советская новинка второй половины 1980-х.
Москвич-2141 – громкая и многообещающая советская новинка второй половины 1980-х.

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Долгая песня

К новой модели завод шел еще с первой половины 1970-х. Чем дальше, тем больше становилось понятно: линия Москвич-408-412-2140 закончится тупиком. Руководство АЗЛК, да и всего советского автопрома, искало путь дальнейшего развития.

Эскизный проект Porsche, предлагаемый АЗЛК в качестве основы.
Эскизный проект Porsche, предлагаемый АЗЛК в качестве основы.

Свою концепцию предложила фирма Porsche, стремившаяся к сотрудничеству с СССР еще с середины 1970-х. Немцы создали эскизный проект совсем новых машин АЗЛК. Классическую компоновку планировали сохранить. Но немцы предлагали два совсем новых семейства с четырех- и даже шестицилиндровыми двигателями и разными кузовами. В том числе седаны, универсалы, вариант машины с мягкой крышей и упрощенным кузовом – нечто типа внедорожника, но с моноприводом, и даже минивэн.

Но предложения Porsche руководство советского автопрома не вдохновило. Зато инженерное подразделение Porsche плодотворно поработало с советскими специалистами над ВАЗ-2108. А АЗЛК пошел своим путем.

Правда, через идею сотрудничества с иной западной фирмой. В начале 1980-х в Москву привезли только что дебютировавший Citroen ВХ – модный хэтчбек с базовым мотором рабочим объемом 1,2 л. Автомобиль показывали почти секретно, без огласки, только узкому кругу специалистов.

Но требования французов были жесткими. В частности, в Москве должны были выпускать только самую простую версию – без фирменной гидромеханической подвески. Кроме того, экспортные автомобили должны были сохранить марку Citroen, а экспорт следовало согласовывать с французами. Да и цена контракта, как рассказывали, очевидцы, составляла примерно 600 миллионов рублей – огромные по тем временам деньги.

В общем, сотрудничество с иностранцами не получилось. Но продвигать собственные разработки интересных машин, по-прежнему классической компоновки, но с форсированным мотором, иными подвескам и тормозами, новый директор завода Владимир Мельников и главный конструктор Юрий Ткаченко, пришедшие на АЗЛК с ЗИЛа, не стремились. Да и новый министр Владимир Поляков, пришедший с ВАЗа и вдохновленный работой над ВАЗ-2108, настаивал на том, чтобы АЗЛК взял за образец иномарку, причем обязательно переднеприводную.

Образцом выбрали французский хэтчбек Simca 1307, ставший в 1976-м «Автомобилем года», хотя инженеры АЗЛК были от него не в восторге. Постепенно, но упорно конструкторы вносили во французскую концепцию серьезные изменения, пока не преобразили ее практически до неузнаваемости.

Один из опытных Москвичей-2142 на выставке в Москве.
Один из опытных Москвичей-2142 на выставке в Москве.

У Simca был поперечный двигатель и передняя подвеска на поперечных рычагах. У Москвича-2141 — двигатель продольный, а подвеска McPherson. В этом смысле 41-й стал куда ближе к Audi 100, который нравился советским инженерам больше французской машины.

Совершенно новый и по конструкции, и по дизайну, просторный Москвич-2141 дебютировал в 1986 году. Машина была комфортна, с хорошей управляемостью, но… не совсем такая, как планировали.

Планов грамадье

Для автомобиля, который по сравнению с Москвичом-2140 заметно вырос, проектировали новый двигатель. Вернее, даже два. Бензиновый мотор с чугунным блоком и алюминиевой головкой имел рабочий объем 1,8 л (82х85 мм), дизельный, сделанный на его основе, —1,9 л (82х89,5 мм). Кроме геометрии эти агрегаты не имели с 412-м практически ничего общего. В частности, их оснастили ременным приводом ГРМ.

Оригинальные двигатели АЗЛК, так и не ставшие серийными.
Оригинальные двигатели АЗЛК, так и не ставшие серийными.

Стандартный бензиновый мотор развивал 95 л.с. при 5200-5800 об/мин. Дизельный при 3900-4500 об/мин выдавал 65 л.с. Оба мотора для начала 1980-х были вполне современными и имели хороший потенциал для форсировки. Готовили и 85-сильный турбодизель.

Новые моторы планировали выпускать в Москве, но, потратив уйму денег, моторное производство так и не дооборудовали. И громкая новинка 1986 года пошла в продажу с не слишком подходящими для столь большого автомобиля агрегатами: уфимским двигателем УЗАМ-331 рабочим объемом 1,5 л и мощностью 72 л.с. и 77-сильным ВАЗ-2106 объемом 1,6 л. Эти моторы числили временными, но оригинальный двигатель так и не появился. Как и задуманные модификации базового пятидверного хэтчбека.

Следующим в серию должен был пойти седан Москвич-2142. Он был готов, но, как рассказывали ветераны завода, директор АЗЛК Валентин Коломников задержал начало производства именно из-за двигателя. Хотел, чтобы уж эта машина пошла в производство с новым агрегатом.

Югославский универсал на базе Москвича-2141.
Югославский универсал на базе Москвича-2141.

Москвич-2141 вполне мог бы стать и универсалом. На АЗЛК об этом, разумеется, думали. Такой прототип построила и югославская фирма Progress, сотрудничавшая с АЗЛК. Завод серьезно работал и над минивэном.

Опытный минивэн Москвич-2139 «Арбат».
Опытный минивэн Москвич-2139 «Арбат».

Работы вылились в прототип Москвич-2139 «Арбат» с авангардным дизайном. Машину собрали в 1991 году. Автомобиль с колесной базой 2730 мм отличал и новый салон с поворотными и легкосъемными сиденьями.

Родились даже дерзкие планы организовать производство «Арбата» на одном из заводов в Калужской области, входящих в производственное объединение Москвич. Но время для подобных проектов было уже неподходящее. Дело ограничилось единственным опытным образцом.

Отработали и испытали и полноприводные автомобили. Хэтчбеку с постоянным полным приводом присвоили имя Москвич-21416, аналогичному седану – Москвич-21426.

Конструкцию долго и тщательно отрабатывали. В итоге пришли к наиболее рациональному решению и максимальной унификации с переднеприводной машиной. Серийную коробку передач доработали, вмонтировав в нее дифференциал повышенного трения и изменив заднюю крышку под карданный вал к задней оси. Задний редуктор сделали на основе узла Москвича-2140. Приводы задних колес максимально унифицировали с передними.

Тормоза – спереди дисковые, сзади барабанные – были стандартными. Но отработали конструкцию и с дисковыми тормозами «по кругу», пригодную и для полноприводного, и для переднеприводного автомобиля.

Полноприводный Москвич-21416 получил и независимую заднюю подвеску на косых рычагах и с амортизаторными стойками, сделанными на основе серийных узлов.

Увы, почти ничего из задуманного осуществить не удалось, а машины, которые появились, были в большинстве своем, мягко говоря, странными.

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Совсем другие Москвичи

Единственная модификация из тех, что задумали еще на стадии создания Москвича-2141 и которая все-таки пошла в серию — пикап Москвич-2335. Но делали таких машин немного.

Пикап Москвич-2335 выпускали серийно.
Пикап Москвич-2335 выпускали серийно.

Идея универсала переродилась в странный высокий грузопассажирский Москвич-2901, почти не заинтересовавший покупателей. Прототипы оборудовали и в кареты скорой помощи, и переодевали в форму такси. Но и в таком качестве особого интереса универсалы не вызвали. В Киеве собрали всего около семисот автомобилей.

Мелкосерийные Москвичи-2901.
Мелкосерийные Москвичи-2901.

В Омске, где в небольших количествах тоже собирали пикапы Москвич-2335, сделали всего несколько десятков Москвичей-23356 с упрощенной полноприводной трансмиссией.

Последней попыткой продвинуть полноприводный автомобиль стал длиннобазный пикап Москвич-2344 в камуфляжной окраске и с пулеметом в кузове. Армию забавная поделка не заинтересовала. Этот автомобиль лишь пополнил список курьезных изделий, по сути, представляющих собой карикатуры на задуманные некогда модификации.

Удлиненный седан Москвич-2142 «Князь Владимир».
Удлиненный седан Москвич-2142 «Князь Владимир».

Это удлиненные хэтчбек «Юрий Долгорукий», седаны «Князь Владимир» и «Калита». Инициируя их создание, руководство завода рассчитывало, конечно, в первую очередь на чиновников среднего звена. Но они энтузиазма не проявили — закупать старинные, причем еще и скверно собранные и плохо обработанные против коррозии автомобили, никто не спешил.

Двухместный Дуэт II.
Двухместный Дуэт II.

Еще более курьезны десяток собранных двухместных купе по имени «Дуэт», которые выглядели пародией на удлиненные машины.

Вместо оригинального двигателя, о котором к концу 1990-х уже и забыли, на Москвичи, теперь еще и по имени «Святогор», устанавливали двигатели УЗАМ с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом и мощностью 85 л.с. и французский агрегат Renault в 112 л.с.

С импортным двигателем Москвич стал куда динамичней. Но экономика такого решения была сомнительна — завод выпускал автомобили себе в убыток. Вообще, все эксперименты с импортными моторами на отечественных автомобилях закончились примерно одинаково. Чтобы окупить затраты, машина должны была стоить как иномарка. В которую с любым мотором не превращалась.

Самый курьезный Москвич эпохи упадка – седан по имени «Калита».
Самый курьезный Москвич эпохи упадка – седан по имени «Калита».

Ну а уж единичные экземпляры седанов «Калита», в том числе с полноприводной трансмиссией, с вычурной решеткой радиатора и высокообротистыми 145-сильными моторами Renault, были и экономическим, и инженерным абсурдом. Так что все закончилось логично. А как интересно начиналось!

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