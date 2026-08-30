Всё пошло не так: Москвич-2141 — каким он не был

Эксперт Канунников объяснил, почему Москвич-2141 был заранее обречен на провал

На долгожданный революционный для АЗЛК автомобиль у завода и потребителей были огромные надежды. Но все пошло не совсем так, как планировали. А потом – совсем не так…

Москвич-2141 – громкая и многообещающая советская новинка второй половины 1980-х.

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Долгая песня

К новой модели завод шел еще с первой половины 1970-х. Чем дальше, тем больше становилось понятно: линия Москвич-408-412-2140 закончится тупиком. Руководство АЗЛК, да и всего советского автопрома, искало путь дальнейшего развития.

Эскизный проект Porsche, предлагаемый АЗЛК в качестве основы.

Свою концепцию предложила фирма Porsche, стремившаяся к сотрудничеству с СССР еще с середины 1970-х. Немцы создали эскизный проект совсем новых машин АЗЛК. Классическую компоновку планировали сохранить. Но немцы предлагали два совсем новых семейства с четырех- и даже шестицилиндровыми двигателями и разными кузовами. В том числе седаны, универсалы, вариант машины с мягкой крышей и упрощенным кузовом – нечто типа внедорожника, но с моноприводом, и даже минивэн.

Но предложения Porsche руководство советского автопрома не вдохновило. Зато инженерное подразделение Porsche плодотворно поработало с советскими специалистами над ВАЗ-2108. А АЗЛК пошел своим путем.

Правда, через идею сотрудничества с иной западной фирмой. В начале 1980-х в Москву привезли только что дебютировавший Citroen ВХ – модный хэтчбек с базовым мотором рабочим объемом 1,2 л. Автомобиль показывали почти секретно, без огласки, только узкому кругу специалистов.

Но требования французов были жесткими. В частности, в Москве должны были выпускать только самую простую версию – без фирменной гидромеханической подвески. Кроме того, экспортные автомобили должны были сохранить марку Citroen, а экспорт следовало согласовывать с французами. Да и цена контракта, как рассказывали, очевидцы, составляла примерно 600 миллионов рублей – огромные по тем временам деньги.

В общем, сотрудничество с иностранцами не получилось. Но продвигать собственные разработки интересных машин, по-прежнему классической компоновки, но с форсированным мотором, иными подвескам и тормозами, новый директор завода Владимир Мельников и главный конструктор Юрий Ткаченко, пришедшие на АЗЛК с ЗИЛа, не стремились. Да и новый министр Владимир Поляков, пришедший с ВАЗа и вдохновленный работой над ВАЗ-2108, настаивал на том, чтобы АЗЛК взял за образец иномарку, причем обязательно переднеприводную.

Образцом выбрали французский хэтчбек Simca 1307, ставший в 1976-м «Автомобилем года», хотя инженеры АЗЛК были от него не в восторге. Постепенно, но упорно конструкторы вносили во французскую концепцию серьезные изменения, пока не преобразили ее практически до неузнаваемости.

Один из опытных Москвичей-2142 на выставке в Москве.

У Simca был поперечный двигатель и передняя подвеска на поперечных рычагах. У Москвича-2141 — двигатель продольный, а подвеска McPherson. В этом смысле 41-й стал куда ближе к Audi 100, который нравился советским инженерам больше французской машины.

Совершенно новый и по конструкции, и по дизайну, просторный Москвич-2141 дебютировал в 1986 году. Машина была комфортна, с хорошей управляемостью, но… не совсем такая, как планировали.

Планов грамадье

Для автомобиля, который по сравнению с Москвичом-2140 заметно вырос, проектировали новый двигатель. Вернее, даже два. Бензиновый мотор с чугунным блоком и алюминиевой головкой имел рабочий объем 1,8 л (82х85 мм), дизельный, сделанный на его основе, —1,9 л (82х89,5 мм). Кроме геометрии эти агрегаты не имели с 412-м практически ничего общего. В частности, их оснастили ременным приводом ГРМ.

Оригинальные двигатели АЗЛК, так и не ставшие серийными.

Стандартный бензиновый мотор развивал 95 л.с. при 5200-5800 об/мин. Дизельный при 3900-4500 об/мин выдавал 65 л.с. Оба мотора для начала 1980-х были вполне современными и имели хороший потенциал для форсировки. Готовили и 85-сильный турбодизель.

Новые моторы планировали выпускать в Москве, но, потратив уйму денег, моторное производство так и не дооборудовали. И громкая новинка 1986 года пошла в продажу с не слишком подходящими для столь большого автомобиля агрегатами: уфимским двигателем УЗАМ-331 рабочим объемом 1,5 л и мощностью 72 л.с. и 77-сильным ВАЗ-2106 объемом 1,6 л. Эти моторы числили временными, но оригинальный двигатель так и не появился. Как и задуманные модификации базового пятидверного хэтчбека.

Следующим в серию должен был пойти седан Москвич-2142. Он был готов, но, как рассказывали ветераны завода, директор АЗЛК Валентин Коломников задержал начало производства именно из-за двигателя. Хотел, чтобы уж эта машина пошла в производство с новым агрегатом.

Югославский универсал на базе Москвича-2141.

Москвич-2141 вполне мог бы стать и универсалом. На АЗЛК об этом, разумеется, думали. Такой прототип построила и югославская фирма Progress, сотрудничавшая с АЗЛК. Завод серьезно работал и над минивэном.

Опытный минивэн Москвич-2139 «Арбат».

Работы вылились в прототип Москвич-2139 «Арбат» с авангардным дизайном. Машину собрали в 1991 году. Автомобиль с колесной базой 2730 мм отличал и новый салон с поворотными и легкосъемными сиденьями.

Родились даже дерзкие планы организовать производство «Арбата» на одном из заводов в Калужской области, входящих в производственное объединение Москвич. Но время для подобных проектов было уже неподходящее. Дело ограничилось единственным опытным образцом.

Отработали и испытали и полноприводные автомобили. Хэтчбеку с постоянным полным приводом присвоили имя Москвич-21416, аналогичному седану – Москвич-21426.

Конструкцию долго и тщательно отрабатывали. В итоге пришли к наиболее рациональному решению и максимальной унификации с переднеприводной машиной. Серийную коробку передач доработали, вмонтировав в нее дифференциал повышенного трения и изменив заднюю крышку под карданный вал к задней оси. Задний редуктор сделали на основе узла Москвича-2140. Приводы задних колес максимально унифицировали с передними.

Тормоза – спереди дисковые, сзади барабанные – были стандартными. Но отработали конструкцию и с дисковыми тормозами «по кругу», пригодную и для полноприводного, и для переднеприводного автомобиля.

Полноприводный Москвич-21416 получил и независимую заднюю подвеску на косых рычагах и с амортизаторными стойками, сделанными на основе серийных узлов.

Увы, почти ничего из задуманного осуществить не удалось, а машины, которые появились, были в большинстве своем, мягко говоря, странными.

Совсем другие Москвичи

Единственная модификация из тех, что задумали еще на стадии создания Москвича-2141 и которая все-таки пошла в серию — пикап Москвич-2335. Но делали таких машин немного.

Пикап Москвич-2335 выпускали серийно.

Идея универсала переродилась в странный высокий грузопассажирский Москвич-2901, почти не заинтересовавший покупателей. Прототипы оборудовали и в кареты скорой помощи, и переодевали в форму такси. Но и в таком качестве особого интереса универсалы не вызвали. В Киеве собрали всего около семисот автомобилей.

Мелкосерийные Москвичи-2901.

В Омске, где в небольших количествах тоже собирали пикапы Москвич-2335, сделали всего несколько десятков Москвичей-23356 с упрощенной полноприводной трансмиссией.

Последней попыткой продвинуть полноприводный автомобиль стал длиннобазный пикап Москвич-2344 в камуфляжной окраске и с пулеметом в кузове. Армию забавная поделка не заинтересовала. Этот автомобиль лишь пополнил список курьезных изделий, по сути, представляющих собой карикатуры на задуманные некогда модификации.

Удлиненный седан Москвич-2142 «Князь Владимир».

Это удлиненные хэтчбек «Юрий Долгорукий», седаны «Князь Владимир» и «Калита». Инициируя их создание, руководство завода рассчитывало, конечно, в первую очередь на чиновников среднего звена. Но они энтузиазма не проявили — закупать старинные, причем еще и скверно собранные и плохо обработанные против коррозии автомобили, никто не спешил.

Двухместный Дуэт II.

Еще более курьезны десяток собранных двухместных купе по имени «Дуэт», которые выглядели пародией на удлиненные машины.

Вместо оригинального двигателя, о котором к концу 1990-х уже и забыли, на Москвичи, теперь еще и по имени «Святогор», устанавливали двигатели УЗАМ с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом и мощностью 85 л.с. и французский агрегат Renault в 112 л.с.

С импортным двигателем Москвич стал куда динамичней. Но экономика такого решения была сомнительна — завод выпускал автомобили себе в убыток. Вообще, все эксперименты с импортными моторами на отечественных автомобилях закончились примерно одинаково. Чтобы окупить затраты, машина должны была стоить как иномарка. В которую с любым мотором не превращалась.

Самый курьезный Москвич эпохи упадка – седан по имени «Калита».

Ну а уж единичные экземпляры седанов «Калита», в том числе с полноприводной трансмиссией, с вычурной решеткой радиатора и высокообротистыми 145-сильными моторами Renault, были и экономическим, и инженерным абсурдом. Так что все закончилось логично. А как интересно начиналось!

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