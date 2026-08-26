Раньше бензин продавали в аптеках — правда или нет?

Эксперт «За рулем» назвал забытое свойство бензина

В конце XIX века бензин продавали в аптеках из-за его антисептических свойств.

Это было одно из основных применений продукта в то время. Бензин брали в небольших склянках или флаконах, и его использовали, например, для лечения болезней горла (полоскания смесью бензина с молоком или смазывание стенок горла чистым бензином).

В наши дни, как известно, заправка бензина в стеклянную тару категорически запрещена.

Аптечный дом в Выборге, XIX век

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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О том, был ли дефицит бензина в СССР, рассказано здесь.